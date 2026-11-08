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Fon Soruşturmasında Kritik Gelişme: BDDK Daire Başkanı Bilal Soysal Tutuklandı

Fon Soruşturmasında Kritik Gelişme: BDDK Daire Başkanı Bilal Soysal Tutuklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 14:35
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Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen “fon” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) daire başkanlarından Bilal Soysal tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bir fon soruşturması yürütüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bir fon soruşturması yürütüyor.

Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan BDDK daire başkanlarından Bilal Soysal, adliyeye sevk edildi.

Soysal’ın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, sorgunun ardından tutuklanması talebiyle Soysal’ı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik de Soysal’ın tutuklanmasına karar verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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