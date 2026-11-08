Fon Soruşturmasında Kritik Gelişme: BDDK Daire Başkanı Bilal Soysal Tutuklandı
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Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen “fon” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) daire başkanlarından Bilal Soysal tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bir fon soruşturması yürütüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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