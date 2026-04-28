İçindeki Kaosu Ne Tetikliyor?

Senin içindeki kaosun en büyük kaynağı, yeterince değer görmediğini hissettiğin anlar. Belki bunu her zaman dile getirmiyorsun ama içten içe anlaşılmak, görülmek ve önemsenmek istiyorsun. Birisi seni ihmal ettiğinde ya da görmezden geldiğinde bu durum düşündüğünden daha derin bir etki bırakıyor. Bu da zamanla birikerek ani duygusal patlamalara dönüşebiliyor. Aslında senin ihtiyacın çok basit ama çok güçlü: görülmek. Bunu kendine de vermeyi öğrenmediğin sürece dışarıdan beklemek seni yormaya devam edecek.