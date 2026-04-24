Seni Red Flag Yapan Davranışın Ne?

Seni Red Flag Yapan Davranışın Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
24.04.2026 - 22:01

Hepimiz başkalarında red flag görünce bir anda uzman kesiliriz ama söz konusu kendimiz olunca biraz sis perdesi iner. Oysa herkesin ilişkilerde fark etmeden yaptığı, karşı tarafı zorlayan bir davranışı vardır. Bu testte seçimlerinle kendi kırmızı bayrağını yakalayacak, belki de “ben bunu yapıyor muydum?” diyeceksin.

1. Mesajlaşırken karşı taraf geç cevap verince ne hissedersin?

2. Hoşlandığın kişi başkalarıyla konuşunca ne yaparsın?

3. Tartışma sırasında nasıl davranırsın?

3. Tartışma sırasında nasıl davranırsın?

4. Planlar iptal edilince tepkin ne olur?

4. Planlar iptal edilince tepkin ne olur?

5. İlişkide ne kadar kontrolcü olursun?

6. Karşı tarafın sosyal medyasını kontrol eder misin?

7. Mesajlara cevap verme şeklin nasıldır?

8. Tartışma bittikten sonra ne yaparsın?

8. Tartışma bittikten sonra ne yaparsın?

9. Güven konusunda nasılsın?

10. İlişkide ilgiyi nasıl istersin?

10. İlişkide ilgiyi nasıl istersin?
Senin pek bir red flag davranışın yok!

Sen aslında ilişkilerde oldukça dengeli birisin ama zaman zaman küçük dalgalar yaratabiliyorsun. Bazen kıskançlık, bazen fazla düşünme hali ortaya çıkıyor. Bu durumlar genelde geçici ve kontrol edilebilir. Senin red flag olabilecek yönün daha çok duygusal yoğunluktan kaynaklanıyor. Kendini biraz daha rahat bırakmayı öğrendiğinde çok daha sağlıklı ilişkiler kurabilirsin. Sen tehlikeli değilsin ama dikkat edilmesi gereken minik sinyaller veriyorsun.

Senin red flaş davranışın kıskançlık!

Senin red flag’in kıskançlık. Sevdiğini sahiplenme duygusu bazen dozunu aşıyor ve karşı tarafı bunaltabiliyor. İçinde güvensizlikten çok kaybetme korkusu var. Bu da seni daha kontrolcü ve sorgulayan biri yapabiliyor. Aslında kalbin çok bağlı ama bunu göstermenin yolu bu değil. Güven duygusunu biraz daha geliştirdiğinde hem sen rahatlayacaksın hem de ilişkin nefes alacak.

Senin red flaş davranışın kontrolcü oluşun!

Sen ilişkide ipleri elinde tutmayı seven birisin. Planlar, mesajlar, davranışlar… Her şey biraz senin kontrolünden geçsin istiyorsun. Bu durum karşı taraf için baskı yaratabiliyor. Sen fark etmeden yönlendiren, hatta zaman zaman yöneten tarafa dönüşebiliyorsun. Bunun altında genelde düzen isteği ve belirsizlikten hoşlanmamak yatıyor. Biraz akışa izin vermek sana iyi gelecek. İlişki bir proje değil, iki kişilik bir denge oyunu.

Senin red flag davranışın duygusal dalgalanmaların!

Senin red flag’in duygusal dalgalanmalar. Bir anda çok ilgiliyken bir anda uzaklaşabilirsin. Tepkilerin yoğun ve keskin olabiliyor. Tartışmalarda büyütme, geçmişi açma ya da ani çıkışlar yapma eğilimin var. Bu durum karşı taraf için yorucu olabilir. Ama bu aynı zamanda çok derin hisseden biri olduğunu da gösterir. Duygularını daha dengeli ifade etmeyi öğrendiğinde ilişkilerin çok daha sağlıklı ve uzun ömürlü olur. Senin içinde fırtına var ama yönünü bulursa güzel bir rüzgara dönüşebilir.

İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
