Psikoloji Testi: Bu Test Gizli Zayıflığını Ortaya Çıkarıyor!

Senin gizli zayıflığın, her şeyi fazla analiz etmek. Bir karar verirken o kadar çok ihtimali düşünüyorsun ki bazen hiç hareket edemiyorsun. Bu durum seni hem yavaşlatıyor hem de kaçırılmış fırsatlar hissi yaratabiliyor. Aslında bu özelliğin seni dikkatli ve bilinçli biri yapıyor. Ama her şeyi kusursuz yapmak zorunda değilsin. Bazen yeterince iyi olan kararlar, hiç verilmeyen mükemmel kararlardan daha değerlidir.