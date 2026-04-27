Aşk Hayatında Aslında Hangi Rolü Oynuyorsun?

İnci Döşer
27.04.2026 - 16:01

Aşk dediğin şey bazen bir film sahnesi gibi akar, bazen de sahne arkası karmasıyla doludur. Ama çoğu zaman fark etmeden belirli bir rolü tekrar tekrar oynarsın. Belki hep koşan sensin, belki kaçan, belki de her şeyi fazla hisseden... Bu testte verdiğin cevaplara göre aşk hayatında aslında hangi rolü üstlendiğini ortaya çıkarıyoruz. 

Hazırsan perde açılıyor.

Reklam

1. Hoşlandığın biri sana mesaj attığında nasıl tepki verirsin?

2. Bir ilişkide en çok neye önem verirsin?

3. Karşındaki kişi ilgisini azalttığında ne yaparsın?

4. İlk adımı genelde kim atar?

5. Aşık olduğunda nasıl birine dönüşürsün?

Reklam

6. Tartışma olduğunda nasıl davranırsın?

7. Birine bağlanman ne kadar sürer?

8. Eski ilişkilerini nasıl hatırlarsın?

9. Kıskançlık konusunda nasılsın?

10. Sevdiğin kişiye nasıl davranırsın?

Reklam

Sen fazla veren aşıksın!

Sen aşkı yaşarken kendinden çok veriyorsun. İlgi, zaman, emek... Hepsini cömertçe ortaya koyuyorsun. Bu seni çok özel ve sevilesi biri yapıyor ama aynı zamanda kırılgan hale de getiriyor. Karşı taraf senin verdiğin kadar veremediğinde hayal kırıklığı yaşıyorsun. İlişkilerinde genelde daha çok çabalayan taraf oluyorsun. Bu rol seni yorsa da vazgeçmiyorsun çünkü sevdiğinde gerçekten derin seviyorsun. Biraz kendini de merkeze koyduğunda çok daha dengeli ilişkiler kurabilirsin.

Sen kaçan ve mesafeli roldesin!

Sen aşkı seviyorsun ama fazla yaklaşılınca geri adım atıyorsun. Özgürlüğüne düşkünsün ve duygusal yoğunluk seni zaman zaman bunaltıyor. Bu yüzden insanlar seni çözmekte zorlanıyor. Bazen çok yakın, bazen çok uzaksın. Bu mesafe seni koruyor ama aynı zamanda gerçek bağlar kurmanı da zorlaştırıyor. İçten içe bağlanmak istesen de kontrolü bırakmak kolay gelmiyor.

Sen duygusal derinlik arayansın!

Senin için aşk yüzeysel bir şey değil. Gerçek bağ, anlaşılmak ve duygusal uyum senin için her şeyden önemli. Bu yüzden kolay kolay herkese açılmazsın. Ama birine güvendiğinde çok derin bir bağ kurarsın. Bazen fazla düşünmek ve analiz etmek seni yorabilir. Ama bu aynı zamanda seni özel kılan şey. Sen sıradan ilişkiler için değil, anlamlı hikayeler için varsın.

Sen gelgitli aşıksın!

Senin aşk hayatın biraz iniş çıkışlı bir grafik gibi. Duyguların yoğun ama stabil değil. Bir gün çok ilgiliyken ertesi gün uzaklaşabiliyorsun. Bu durum karşındaki kişiyi şaşırtabiliyor. Aslında ne hissettiğini sen de bazen netleştiremiyorsun. Bu rol seni özgür hissettirse de uzun vadede yorucu olabilir. Duygularını daha net anlamaya başladığında ilişkilerin çok daha sağlam hale gelebilir.

Reklam
