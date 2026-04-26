article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
, Fenerbahçe
Şampiyonluk İçin Kritik 90 Dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe Karşı Karşıya (CANLI)

Hakan Karakoca
26.04.2026 - 19:58

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe yine tarihi bir derbiye çıkıyor. Bu gece ya düğüm çözülecek ya da yarış daha da kızışacak. 

RAMS Park'taki tarihi 90 dakikada yaşanan tüm gelişmeler dakika dakika bu sayfada olacak...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe ilk 11'i:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

Maç Yasin Kol'un ilk düdüğüyle başladı.

Derbide ilk gerilim yaşandı.

4.dakikada Kerem'in serbest vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı. Uğurcan topu kontrol ettikten sonra Oosterwolde'nin müdahalesi gerilime neden oldu. Galatasaraylı futbolcular Oosterwolde'nin üzerine yürürken iki takım futbolcuları bir süre tartıştı. 

Tartışmanın ardından Oosterwolde ve Uğurcan sarı kart gördü.

Penaltı kaçtı!

Fenerbahçe Sidiki Cherif'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Kerem ve Talisca arasında gerçekleşen konuşmanın ardından topun başına Talisca geçti. 

13.dakikada Fenerbahçe, Talisca ile penaltı kaçırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray gole yaklaştı.

18.dakikada Sane'nin ortasında Skriniar'ın ters vuruşu az farklı kornere çıktı. Galatasaray buradan kazanılan kornerde tehlike yaratamadı.

21.dakikada bu kez Galatasaray penaltı bekledi. Sane'nin yerde kaldığı pozisyonunda Yasin Kol devam ettirdi. VAR'ı dinleyen Kol, kararına devam etti ve maçı taçla başlattı.

Derbide ilk gol!

Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle 40.dakikada skoru 1-0 yaptı.

Devre sonunda Fenerbahçe gole yaklaşan taraf oldu ama gol gelmedi.

Anderson Talisca, 45.dakikada ceza sahası dışından çok sert vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

Hakem 6 dakika uzatma verdi.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Guendouzi 49.dakikada ceza sahası sağ çaprazdan topu içeri çevirmek istedi. Uğurcan pozisyonun büyümesini önledi.

Galatasaray'ın Osimhen ve Torreira ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Derbide büyük olay!

Galatasaray, Yunus Akgün'ün yerde kalması sonucunda penaltı kazandı. Barış Alper topun başına geldi. Kalesine geçmeyen Ederson hakem ve Barış Alper'le yaşadığı diyaloğun ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 

Ederson uzun süre Yasin Kol'la tartıştı. 

Tedesco, Talisca'yı çıkardı Mert Günok'u kaleye aldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine de İsmail Yüksek oyuna girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray ikiyi buldu.

67.dakikada kazanılan penaltıyı Barış Alper ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

80.dakikada Sidiki Cherif'in ceza sahası dışından şutu yandan ağuta çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın