İlişki Yaşama Şekline Göre Hangi Mitolojik Karaktersin?

İnci Döşer
06.05.2026 - 22:01

Aşk herkes için aynı değil. Kimisi için tutkulu bir yangın, kimisi için huzurlu bir liman, kimisi için de karmaşık bir bilmece… İlişki yaşama şeklin aslında iç dünyandaki o kadim enerjinin bir yansıması olabilir. Peki sen aşkta nasıl bir yol izliyorsun? Bu testte vereceğin cevaplara göre hangi mitolojik karakterin ruhunu taşıdığını ortaya çıkarıyoruz!

1. Bir ilişkiye başlarken en çok neye dikkat edersin?

2. Hoşlandığın kişiyle iletişim nasıl olur?

3. İlişkide en çok ne seni mutlu eder?

4. Kavga ettiğinde nasıl davranırsın?

5. Partnerinde en çok neyi ararsın?

6. İlişkide rolün genelde nedir?

7. Aşık olduğunu nasıl anlarsın?

8. Ayrılık durumunda nasıl tepki verirsin?

9. İlişkide en çok korktuğun şey ne?

10. Birlikte vakit geçirme şekli nasıl olur?

Sen Athena'sın!

Sen ilişkilerde Athena gibi davranıyorsun. Senin için aşk sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir denge ve bilinç meselesi. İlişkilerinde mantığını kaybetmezsin, duygularını da bastırmazsın; ikisini dengede tutarsın. Kolay kolay kimseye güvenmezsin ama güvendiğinde sağlam ve uzun süreli bağlar kurarsın. Partnerinle birlikte gelişmek, birbirinize katkı sağlamak senin için çok önemlidir. Dramalardan uzak durur, daha çok huzur ve istikrar ararsın. Senin aşkın sakin ama derin akan bir nehir gibi; dışarıdan durgun görünür ama içinde güçlü bir akış vardır.

Sen Ares'sin!

Sen tam bir Ares ruhu taşıyorsun. Aşk senin için yoğun, tutkulu ve bazen de fırtınalı bir deneyim. Duygularını bastırmak gibi bir alışkanlığın yok; ne hissediyorsan onu sonuna kadar yaşıyorsun. Bu seni hem çekici hem de biraz zorlayıcı bir partner yapabiliyor. İlişkilerinde “ya hep ya hiç” yaklaşımı hakim. Sıradanlık sana göre değil, sen heyecan ve yoğunluk arıyorsun. Bu yüzden yaşadığın ilişkiler unutulmaz oluyor ama bazen seni de yorabiliyor. Sen aşkı bir ateş gibi yaşıyorsun; ısıtıyor ama yakma ihtimali de var.

Sen Hermes'sin!

Sen ilişkilerde Hermes enerjisi taşıyorsun. Özgürlük, eğlence ve hareket senin olmazsa olmazın. İlişkilerde fazla ciddiyet seni bunaltabilir, bu yüzden her şeyi biraz daha hafif ve keyifli yaşamayı tercih ediyorsun. Partnerinle birlikte gülmek, yeni deneyimler yaşamak ve hayatı eğlenceli hale getirmek senin uzmanlık alanın. Seninle birlikte olan biri asla sıkılmaz. Ancak bazen derin duygulardan kaçma eğilimin olabilir. Oysa içinde keşfedilmeyi bekleyen çok daha derin bir taraf var.

Sen Hades'sin!

Senin ilişki enerjin Hades gibi derin ve gizemli. Yüzeysel ilişkiler sana göre değil. Sen birine bağlandığında bu çok güçlü ve sarsılmaz bir bağ olur. Duygularını kolay kolay göstermesen de içinde yoğun bir sevgi ve sahiplenme vardır. Sadakat senin için vazgeçilmezdir. Seni gerçekten tanıyan biri, ne kadar güçlü ve derin bir kalbin olduğunu fark eder. Sen aşkı sessiz ama etkileyici bir şekilde yaşarsın; az konuşur ama çok hissedersin.

İnci Döşer
