İlişki Testi: Kıskançlık Eşiğin Ne Kadar Yüksek?

İnci Döşer
13.05.2026 - 16:01

Kıskançlık bazen minicik bir kıvılcım gibi gelir, bazen de iç dünyada sirenler çaldırır. Peki sen ilişkilerde ne kadar kıskançsın? Partnerinin attığı bir mesaj mı seni gerer, yoksa kolay kolay hiçbir şey seni sarsmaz mı? Bu testte vereceğin cevaplara göre kıskançlık eşiğinin ne kadar yüksek olduğunu söylüyoruz!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Partnerin telefona bakıp gülümsedi ama sana neye güldüğünü söylemedi. Ne hissedersin?

4. Partnerin yeni biriyle çok samimi şekilde konuşuyor. Ne yaparsın?

5. Partnerin sosyal medyada çok aktif biri. Bu seni etkiler mi?

6. Partnerin arkadaş grubuyla tatile çıkmak istiyor. Tepkin ne olur?

7. Partnerinin yakın arkadaşı senden hoşlanmıyor gibi davranıyor. Ne hissedersin?

8. Partnerin birine uzun uzun mesaj yazıyor. Ne düşünürsün?

9. Partnerin eski anılarından bahsederken eski sevgilisinin adı geçti. Tepkin ne olur?

10. Partnerin yoğun olduğu için sana geç dönüyor. Ne hissedersin?

Senin kıskançlık seviyen çok düşük!

Sen ilişkilerde özgürlük alanına önem veren birisin. Partnerini sürekli kontrol etmek ya da her hareketten anlam çıkarmak sana göre değil. Güven duygusu senin için ilişkinin temel taşı. Bu yüzden gereksiz kıskançlık krizlerinden uzak duruyorsun. İnsanların sosyal hayatlarının, arkadaş çevrelerinin ve özel alanlarının olması gerektiğini düşünüyorsun. Bazen fazla rahat görünsen de aslında bu tavrın güçlü özgüveninden geliyor. Kolay kolay paniğe kapılmazsın. Duygularını dengeli yaşadığın için ilişkilerde huzur veren taraf oluyorsun.

Senin kıskançlık seviyen normal!

Sen ne tamamen rahat ne de aşırı kıskanç birisin. İçine sinmeyen durumlarda huzursuz olsan bile mantığını kaybetmiyorsun. Partnerine güvenmek istiyorsun ama bazı davranışlar seni düşündürebiliyor. Bu yüzden zaman zaman sorgulayıcı tavırlar gösterebiliyorsun. Aslında senin kıskançlığın sevgiyle karışık bir sahiplenme hissinden geliyor. İlişkide değer görmek ve öncelikli hissetmek senin için önemli. Duygularını çoğu zaman kontrollü yaşadığın için kriz çıkarmadan rahatsızlığını belli edebiliyorsun.

Senin kıskançlık seviyen yüksek!

Sen ilişkilerde detaylara çok takılan birisin. Partnerinin davranışlarını, sosyal medya hareketlerini ya da tavır değişikliklerini hemen fark ediyorsun. Bazen küçük şeylerden bile anlam çıkarabiliyorsun çünkü sezgilerin sürekli aktif çalışıyor. Güvenmek istesen bile kafanın içinde soru işaretleri oluşabiliyor. Bu yüzden bazı durumlarda gereğinden fazla kuruntu yapabiliyorsun. Aslında derinlerde kaybetme korkusu taşıyorsun ve bu seni daha dikkatli biri haline getiriyor. Sevdiğin kişiyi kolay kolay paylaşamıyorsun.

Senin kıskançlık seviyen tehlikeli boyutta!

Sen ilişkilerde duygularını çok yoğun yaşayan birisin. Sevdiğin kişiyi hayatının merkezine koyduğun için onu kaybetme ihtimali bile seni geriyor. Bu yüzden partnerinin davranışlarını sürekli analiz edebiliyor, en küçük değişimde alarm durumuna geçebiliyorsun. Kontrol etme isteğin bazen seni de yoruyor olabilir. Çünkü senin için sadakat sadece sözle değil, davranışlarla sürekli kanıtlanması gereken bir şey. İç dünyanda güçlü bir bağlanma arzusu var ve bu durum kıskançlığını büyütebiliyor. Sevdiğinde tam seviyorsun ama bu yoğunluk bazen ilişkinin tansiyonunu yükseltebiliyor.

