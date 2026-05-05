Beklenen Hızlı Tren Projesinin Bitiş Tarihi Belli Oldu: 4 İli Birbirine Bağlayacak!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 12:19

Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep arasındaki mesafeyi minimize edecek olan hızlı tren projesinde takvim güncellendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölge halkı tarafından merakla beklenen hattın 2028 yılında tam kapasiteyle halkın hizmetine sunulacağını ifade ediyor. Sadece ulaşım değil, aynı zamanda dev bir ekonomik koridor niteliği taşıyan bu yatırımın, tamamlandığı andan itibaren bölgedeki ticari döngüyü ve lojistik imkanları kökten değiştirmesi bekleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım süresi dörtte birine iniyor

Ulaştırma altyapısındaki bu devrimsel dönüşüm, özellikle Gaziantep ve Mersin arasındaki seyahat konforunu en üst seviyeye taşırken süreyi de 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya kadar düşürüyor. Toplam 303 kilometrelik güzergâhın her noktası, modern raylı sistem standartlarına uygun şekilde modernize ediliyor. Şehirleri birbirine bağlayan bu hızlı erişim imkânı, 2028 yılı itibarıyla bölgedeki iş gücü hareketliliğini ve turizm potansiyelini de yeni bir boyuta taşıma kapasitesi barındırıyor.

İnşaat sürecinde sona yaklaşılırken teknik altyapı güçleniyor

Devasa projenin mimarisi, 50 tünel ve 63 köprü gibi çok sayıda sanat yapısını bünyesinde barındırırken fiziki ilerlemede %80 barajı aşılıyor. Mühendislik faaliyetlerinin büyük bir titizlikle sürdüğü bu hat üzerinde yer alan 130 alt ve üst geçit, kesintisiz ulaşım vizyonuna hizmet ediyor. Coğrafi engellerin tüneller ve viyadüklerle aşıldığı projenin, planlanan takvime sadık kalınarak 2028 yılında kurdele kesim aşamasına gelmesi öngörülüyor.

Yeni lojistik hat sayesinde Orta Doğu ticareti ivme kazanıyor

Proje, 2028 yılında faaliyete geçtiği andan itibaren Türkiye’nin güney kapılarını uluslararası pazarlara daha güçlü bir şekilde bağlıyor. Gaziantep’in sanayi üretimi ile Mersin’in liman avantajlarını tek bir hızlı hat üzerinde birleştiren yatırım, özellikle Orta Doğu ülkeleriyle olan ihracat trafiğini hızlandırıyor. Bu stratejik hamle, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda bölgesel ticaretin gücüne güç katarak Türkiye’nin küresel lojistik ağındaki yerini tahkim ediyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
