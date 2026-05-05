185 Metre Yükseklikteki Dev Kalemiz: Evliya Çelebi’nin Mirası Ziyarete Açılıyor

Deniz seviyesinden yaklaşık 185 metre yükseklikteki stratejik konumuyla dikkat çeken kale, bölge turizmine ivme kazandırması hedeflenen gece müzeciliği projesine dahil ediliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgede, turistlerin akşam saatlerinde serin bir ortamda ziyaret gerçekleştirebilmeleri için kalenin modern aydınlatma sistemleriyle donatılacağı ifade ediliyor. Valilik ve özel sektör iş birliğiyle yürütülen sponsorluk çalışmaları, kalenin hem güvenliğini sağlamayı hem de gece saatlerinde estetik bir görünüm kazanmasını hedefliyor.