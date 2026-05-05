article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
185 Metre Yükseklikteki Dev Kalemiz: Evliya Çelebi’nin Mirası Ziyarete Açılıyor

185 Metre Yükseklikteki Dev Kalemiz: Evliya Çelebi’nin Mirası Ziyarete Açılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 11:38

Mersin’in Silifke ilçesinde, kentin simge yapılarından biri kabul edilen ve ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinde övgüyle bahsettiği Silifke Kalesi, geniş kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla haziran ayında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yürütülen 'Geleceğe Miras' projesi dahilinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran başkanlığındaki uzman ekip tarafından sürdürülen kazı ve konservasyon işlemleri, kalenin tarihsel dokusunu koruyarak modern turizm standartlarına uygun hale getirilmesini amaçlıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarihi Kale Gece Müzeciliği Uygulamasıyla Işıklandırılacak

Tarihi Kale Gece Müzeciliği Uygulamasıyla Işıklandırılacak

Deniz seviyesinden yaklaşık 185 metre yükseklikteki stratejik konumuyla dikkat çeken kale, bölge turizmine ivme kazandırması hedeflenen gece müzeciliği projesine dahil ediliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgede, turistlerin akşam saatlerinde serin bir ortamda ziyaret gerçekleştirebilmeleri için kalenin modern aydınlatma sistemleriyle donatılacağı ifade ediliyor. Valilik ve özel sektör iş birliğiyle yürütülen sponsorluk çalışmaları, kalenin hem güvenliğini sağlamayı hem de gece saatlerinde estetik bir görünüm kazanmasını hedefliyor.

Arkeolojik Veriler Roma Döneminden Osmanlıya Kadar Kesintisiz Yerleşim İzlerini Gösteriyor

Arkeolojik Veriler Roma Döneminden Osmanlıya Kadar Kesintisiz Yerleşim İzlerini Gösteriyor

Arkeolojik incelemeler, kalenin temellerinin Helenistik veya Erken Roma dönemine kadar uzandığını ve yüzyıllar boyunca stratejik önemini koruduğunu ortaya koyuyor. Bizans döneminde tahkim edilen, Karamanoğulları döneminde Türk-İslam mimari anlayışına göre yeniden imar edilen ve 1471 yılında Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılan yapı, oval planı ve çevresini saran hendekleriyle Orta Çağ kale mimarisinin tüm karakteristik özelliklerini bünyesinde barındırıyor. 2011 yılında başlatılan bilimsel çalışmaların ardından güvenlik gerekçesiyle 2015 yılında ziyarete kapatılan kale, surların sağlamlaştırılması ve çevre düzenlemesinin bitirilmesiyle birlikte tarih meraklılarının odak noktası haline gelmeyi bekliyor.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Kalenin Mimari Detaylarını Detaylıca Anlatıyor

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Kalenin Mimari Detaylarını Detaylıca Anlatıyor

17. yüzyılın önemli figürlerinden Evliya Çelebi, kaleyi ziyaret ettiği dönemdeki fiziksel durumuna dair kıymetli bilgiler sunuyor. Çelebi’nin notlarında o devirde kalede 23 adet savunma burcunun bulunduğu, kale içerisinde ise yaklaşık 60 konut ile bir caminin yer aldığı belirtiliyor. Günümüzde gerçekleştirilen restorasyon süreciyle, Çelebi’nin tasvir ettiği bu tarihsel atmosferin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve Silifke’nin kültürel mirasının dünya çapında tanıtılması öngörülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın