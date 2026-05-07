65 Milyar Dolarlık Tarihi Rezervi Bulundu: Tüm Ülkeye 328 Yıl Boyunca Yetecek

Yapılan teknik analizlere göre keşfedilen kaynak, ABD’nin mevcut lityum ithalat ihtiyacını tek başına 328 yıl boyunca karşılayabilecek bir kapasiteye işaret ediyor. Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, elektrikli araç bataryalarından yenilenebilir enerji depolama sistemlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu stratejik metal, 130 milyon elektrikli aracın veya 500 milyar adet cep telefonunun üretiminde kullanılabilecek büyüklüğe sahip bulunuyor. Halihazırda lityum ihtiyacının yarısını ithalat yoluyla temin eden ülke için bu bulgu, küresel pazarda yeniden oyun kurucu statüsüne yükselmek anlamına geliyor.