65 Milyar Dolarlık Tarihi Rezervi Bulundu: Tüm Ülkeye 328 Yıl Boyunca Yetecek

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 22:26

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), teknoloji ve enerji sektöründe kartları yeniden dağıtacak devasa bir maden keşfine imza attı. Appalachian Dağları’nın derinliklerinde yürütülen kapsamlı jeolojik saha çalışmaları ve gelişmiş simülasyon teknikleri, piyasa değeri yaklaşık 64,4 milyar dolar olarak hesaplanan muazzam bir lityum yatağını gün yüzüne çıkardı. Toplamda 2,5 milyon metrik ton lityum içerdiği saptanan bu rezerv, modern sanayinin en kritik ham maddelerinden birine yönelik dışa bağımlılığı kökten sarsacak bir potansiyel barındırıyor.

Yüzyılları aşan rezerv miktarı ulusal mineral güvenliğini koruma altına alıyor

Yapılan teknik analizlere göre keşfedilen kaynak, ABD’nin mevcut lityum ithalat ihtiyacını tek başına 328 yıl boyunca karşılayabilecek bir kapasiteye işaret ediyor. Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, elektrikli araç bataryalarından yenilenebilir enerji depolama sistemlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu stratejik metal, 130 milyon elektrikli aracın veya 500 milyar adet cep telefonunun üretiminde kullanılabilecek büyüklüğe sahip bulunuyor. Halihazırda lityum ihtiyacının yarısını ithalat yoluyla temin eden ülke için bu bulgu, küresel pazarda yeniden oyun kurucu statüsüne yükselmek anlamına geliyor.

250 milyon yıllık jeolojik süreçler zengin maden yataklarının oluşmasını sağlıyor

Kuzey ve Güney Carolina, Maine ve New Hampshire başta olmak üzere toplam 18 farklı bölgede yoğunlaşan yatakların kökeni, yaklaşık 250 milyon yıl önceki dağ oluşum süreçlerine dayanıyor. Derin yer kabuğu kayalarının yüksek basınç ve sıcaklık altında erimesiyle meydana gelen lityum zengini magmaların, bugünkü devasa yatakları oluşturduğu bilimsel verilerle destekleniyor. USGS Direktörü Ned Mamula, jeokimyasal örnekleme yöntemleriyle doğrulanan bu keşfin, küresel lityum talebinin hızla arttığı bir dönemde sanayi ve teknoloji sektöründeki ham madde krizini sona erdireceğini vurguluyor. Uzmanlar, otuz yıl önce kaybedilen üretim liderliğinin bu kaynak sayesinde tekrar geri kazanılacağını öngörüyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
