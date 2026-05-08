Dünyada Sadece 17 Tane Var: Türkiye’nin "Game of Thrones" Kalesine Turistler Akın Ediyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 16:47

Van’ın Gürpınar ilçesinde yer alan ve dünya üzerindeki 17 şato planlı kaleden biri olma özelliğini taşıyan Hoşap Kalesi, bölgenin tarihi kimliğini yansıtmaya devam ediyor. Stratejik konumu ve sarp kayalıklar üzerindeki yerleşimiyle dikkat çeken yapı, geçtiğimiz günlerde gün batımı eşliğinde görev yapan atlı jandarma timleriyle birlikte kaydedilen görüntüleriyle yeniden gündeme geldi.

Tarihi geçmişi Urartu döneminden Osmanlı’ya kadar uzanan geniş bir süreci kapsıyor

Kalenin temelleri bölgenin kadim medeniyetlerinden Urartular tarafından atılırken, yapı yüzyıllar boyunca Bizans, Selçuklu ve Safevi gibi pek çok devletin egemenliği altında kaldı. Mevcut ihtişamlı görünümüne ise 1643 yılında Osmanlı Devleti’ne bağlı Mahmudi Beyi Sarı Süleyman döneminde kavuştu. Giriş kapısında bulunan üç satırlık Farsça kitabe, yapının inşa sürecine dair tarihî bir belge niteliği taşıyor.

İç ve dış kaleden oluşan mimari yapı sosyal yaşamın tüm izlerini barındırıyor

İç kale içerisinde yer alan Mahmudi Sarayı, harem, selamlık, seyir köşkü ve mescit gibi bölümleriyle bir yönetim merkezinin tüm gereksinimlerini karşılıyor. Savunma mimarisinin en zarif örneklerinden biri kabul edilen batı cephesindeki aslan kabartmalı taç kapı, kalenin estetik değerini ortaya koyuyor. Ayrıca zindan, sarnıç ve mutfak gibi bölümler kalenin geçmişteki aktif yaşam döngüsünü günümüze ulaştırıyor.

Restorasyon çalışmalarıyla korunan kale bugün önemli bir turizm merkezi olarak öne çıkıyor

Van-Hakkâri kara yolu üzerinde, şehir merkezine 60 kilometre mesafede konumlanan bu devasa yapı, son yıllarda yürütülen kapsamlı restorasyon projeleriyle ihya edildi. 19. yüzyılın ortalarına kadar idari bir merkez olarak kullanılan kale, günümüzde hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Surları ve gözetleme kuleleriyle zamana meydan okuyan bu miras, Türkiye’nin en önemli sembol yapılarından biri olarak kabul görüyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
