Bir Zamanlar Zengilerin Favorisiydi: Artık Tüm Dünya Türkiye'den Yiyecek

Elazığ ve Gaziantep gibi bölgelerdeki baraj göllerinde sürdürülen mersin balığı yetiştiriciliği, yüksek katma değerli ürün grubuna geçişin en somut örneği olarak görülüyor. Henüz seri üretim aşamasına geçilmeden dünya piyasalarından yoğun talep alan bu ürün için uluslararası alıcıların peşin ödemeli sözleşmelere yöneldiği belirtiliyor. Türkiye’nin siyah havyar konusundaki bu iddiası, sadece ekonomik bir getiri sağlamakla kalmayıp aynı zamanda Türk tarım ürünlerinin dünyadaki marka algısını en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. 2027 sonunda başlayacak ihracat süreciyle birlikte, Türkiye’nin su ürünlerindeki teknolojik ve endüstriyel dönüşümü tescillenmiş olacak.