Bir Zamanlar Zengilerin Favorisiydi: Artık Tüm Dünya Türkiye'den Yiyecek

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 17:01

Türkiye, gastronomi dünyasında prestijin ve lüks tüketimin simgesi olarak kabul edilen siyah havyar üretimiyle küresel pazarda yeni bir stratejik hamle gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, nesli koruma altındaki mersin balıklarından elde edilecek bu değerli gıda ürününün, 2027 yılı itibarıyla 'Türk Havyarı' markasıyla dünya sofralarına sunulması planlanıyor. Yıllık bazda 150 milyon dolarlık bir ihracat geliri hedeflenirken, bu girişim Türkiye’nin su ürünleri sektöründeki küresel gücünü pekiştirme amacı taşıyor.

Planlı yetiştiricilik modeliyle su ürünleri üretiminde Avrupa liderliği hedefleniyor

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye, yetiştiricilik yoluyla elde edilen üretim miktarında Avrupa’da birinci sıradaki konumunu muhafaza ediyor. Ege kıyılarının ardından Adana gibi bölgelerin de sisteme dahil edilmesiyle çipura ve levrek üretiminde kapasite artışı yaşanıyor. Sektörde uygulanan üretim planlaması, arz-talep dengesini gözeterek üreticilerin rekabet baskısı altında kalmadan ürünlerini gerçek değerinden pazarlamasına olanak tanıyor. Hangi bölgede ne kadar üretim yapılacağının önceden belirlenmesi, ihracat süreçlerinde öngörülebilirliği artırarak ekonomik istikrarı destekliyor.

Doğal kaynakların korunması için avcılık yerine yetiştiricilik faaliyetlerine öncelik veriliyor

Bakanlığın temel stratejisi, denizlerdeki doğal popülasyonu korumak adına avcılık faaliyetlerini kontrollü düzeyde tutarken yetiştiriciliği teşvik etme prensibine dayanıyor. Dünyanın en modern ve güçlü balıkçı filolarından birine sahip olunmasına rağmen, ekosistemin sürdürülebilirliği için 'denizdeki balığın denizde kalması' politikası yürütülüyor. 1980'li yıllardan bu yana verilen devlet destekleri sayesinde yetiştiricilik miktarının avcılığı geride bırakması, Türkiye'nin hayvansal protein ihtiyacını doğaya zarar vermeden karşılama kapasitesini ortaya koyuyor.

Mersin balığı üretimiyle Türk havyarı markası küresel ölçekte tescil ediliyor

Elazığ ve Gaziantep gibi bölgelerdeki baraj göllerinde sürdürülen mersin balığı yetiştiriciliği, yüksek katma değerli ürün grubuna geçişin en somut örneği olarak görülüyor. Henüz seri üretim aşamasına geçilmeden dünya piyasalarından yoğun talep alan bu ürün için uluslararası alıcıların peşin ödemeli sözleşmelere yöneldiği belirtiliyor. Türkiye’nin siyah havyar konusundaki bu iddiası, sadece ekonomik bir getiri sağlamakla kalmayıp aynı zamanda Türk tarım ürünlerinin dünyadaki marka algısını en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. 2027 sonunda başlayacak ihracat süreciyle birlikte, Türkiye’nin su ürünlerindeki teknolojik ve endüstriyel dönüşümü tescillenmiş olacak.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
