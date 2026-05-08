Koca Şehir Haritadan Siliniyor: Toprak Eriyor, Evler Tek Tek Yok Oluyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 23:09

Kuzey Kutup Dairesi’nin kıyısında yer alan Tuktoyaktuk yerleşimi, küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri neticesinde haritadan silinme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Arktik Okyanusu’nun hırçın dalgaları ile eriyen donmuş toprak tabakası, bölgedeki yaşam alanlarını her geçen gün biraz daha daraltıyor.

Donmuş toprak tabakasının çözülmesi bölgenin coğrafi yapısını temelinden sarsıyor

Bölgedeki ekolojik yıkımın ana kaynağını binlerce yıldır donmuş halde bulunan permafrost tabakasının sıcaklık artışıyla birlikte sıvılaşması oluşturuyor. Normal şartlarda zemini bir arada tutan bu yapısal bütünlüğün bozulması kıyı şeridinde devasa toprak çökmelerine yol açıyor. Yapılan ölçümler, sahil hattının her yıl ortalama 0,3 ila 3 metre arasında gerilediğini, şiddetli fırtına dönemlerinde ise tek bir doğa olayında 5 metrelik toprak kaybı yaşandığını gösteriyor.

Kıyı hattını korumak amacıyla başlatılan milyon dolarlık projeler sadece geçici bir çözüm sunuyor

Yerel otoriteler, yerleşimi ayakta tutabilmek adına 53,7 milyon dolar değerinde bir tahkimat projesini yürürlüğe koyuyor. Kıyı hattına yerleştirilen devasa kaya blokları ve zemindeki çözülmeyi yavaşlatmayı hedefleyen teknolojik yalıtım sistemleri, doğanın gücüne karşı bir kalkan oluşturmaya çalışıyor. Ancak bilimsel projeksiyonlar, alınan bu fiziksel önlemlerin yalnızca 2050 yılına kadar koruma sağlayabileceğine işaret ediyor.

Bin kişilik yerel topluluk için yerleşkenin tamamen taşınması ihtimali gündemdeki yerini koruyor

Evlerin ve kritik altyapı tesislerinin okyanus sularına kapılma riski, yaklaşık bin sakini doğrudan tehdit ediyor. Bazı konutların şimdiden güvenli iç bölgelere nakledildiği kasabada, uzun vadede tüm yerleşimin başka bir coğrafi noktaya taşınması zorunluluğu tartışılıyor. Tuktoyaktuk’un yaşadığı bu süreç, iklim krizinin yalnızca bir sıcaklık artışı değil, fiziksel bir yok oluş mücadelesi olduğunu kanıtlıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
