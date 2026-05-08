Koca Şehir Haritadan Siliniyor: Toprak Eriyor, Evler Tek Tek Yok Oluyor

Evlerin ve kritik altyapı tesislerinin okyanus sularına kapılma riski, yaklaşık bin sakini doğrudan tehdit ediyor. Bazı konutların şimdiden güvenli iç bölgelere nakledildiği kasabada, uzun vadede tüm yerleşimin başka bir coğrafi noktaya taşınması zorunluluğu tartışılıyor. Tuktoyaktuk’un yaşadığı bu süreç, iklim krizinin yalnızca bir sıcaklık artışı değil, fiziksel bir yok oluş mücadelesi olduğunu kanıtlıyor.