İzmir'den Yola Çıkan Tren Çin'e Ulaştı: Dünyanın En Uzun Tren Yolculuğu 14 Gün Sürdü

Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı, kısa adıyla Orta Koridor, Türkiye’den Çin’e yönelik gerçekleştirilen ilk geri dönüş yük taşımacılığı operasyonuna sahne oluyor. İzmir’den hareket eden konteyner treninin Kazakistan üzerinden geçerek Çin’e ulaşması, güzergahın iki yönlü ticari verimliliği açısından kritik bir test niteliği taşıyor. Kazakistan Temir Zholy (KTZ) tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonun hattın gelişiminde yeni bir aşamayı temsil ettiği belirtiliyor.

