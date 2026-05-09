Haberler
Yaşam
İzmir'den Yola Çıkan Tren Çin'e Ulaştı: Dünyanın En Uzun Tren Yolculuğu 14 Gün Sürdü

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 17:37

Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı, kısa adıyla Orta Koridor, Türkiye’den Çin’e yönelik gerçekleştirilen ilk geri dönüş yük taşımacılığı operasyonuna sahne oluyor. İzmir’den hareket eden konteyner treninin Kazakistan üzerinden geçerek Çin’e ulaşması, güzergahın iki yönlü ticari verimliliği açısından kritik bir test niteliği taşıyor. Kazakistan Temir Zholy (KTZ) tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonun hattın gelişiminde yeni bir aşamayı temsil ettiği belirtiliyor.

Stratejik iş birliği kapsamında lojistik operasyonların hızı ve koordinasyonu artış gösteriyor

KTZ’nin iştiraki KTZ Express ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. arasındaki ortaklık, sevkiyatın sorunsuz bir şekilde hayata geçmesini sağlıyor. İzmir’den yola çıkan tren, Aktau Limanı ve Altınkol istasyonu güzergahını takip ederek Çin’in Fujian eyaletinde yer alan Chengxiang istasyonuna doğru ilerliyor. Söz konusu operasyon, bölge ülkeleri arasındaki lojistik koordinasyonun ve altyapı uyumunun somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kazakistan sınırları içerisindeki geçiş süresi rekor seviyelere geriliyor

Toplam 50 adet 40 feet’lik konteynerden oluşan yük treni, Türkiye’de üretilen ev tipi buzdolaplarını nihai varış noktasına ulaştırıyor. Sevkiyatın Kazakistan sınırlarındaki Aktau Limanı ile Altınkol istasyonu arasındaki mesafeyi 83 saat gibi kısa bir sürede tamamlaması, Orta Koridor’un zaman avantajını tescilliyor. Yetkililer, geri dönüş operasyonlarına olan talebin artmasının, hattın Asya ve Avrupa arasındaki taşımacılıkta en güçlü alternatiflerden biri haline geldiğini vurguluyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki büyüme ivmesi lojistik ağları güçlendiriyor

Kazakistan ve Türkiye arasındaki yük taşımacılığı hacminin 2025 yılında yüzde 34 oranında büyüme kaydetmesi, düzenli tren seferlerinin sıklığına temel oluşturuyor. Çin’den başlayıp Orta Asya ve Hazar Denizi üzerinden Türkiye’ye uzanan bu ticaret yolu, geleneksel deniz yollarına göre çok daha süratli bir kara yolu alternatifi sunuyor. Yeni operasyon, küresel tedarik zinciri içindeki sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü artırarak bölgedeki ticari akışın istikrarına katkı sağlıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
