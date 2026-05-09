Türkiye'nin "Yeşil Elması" Tezgahlara İndi: Faydası Saymakla Bitmiyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 16:58

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi’nde, bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olan enginar hasadı yoğun bir tempoda ilerliyor. 'Yeşil elmas' olarak nitelendirilen bu kıymetli ürün, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalardan toplanarak işlenme aşamasına geçiyor. Kalitesi, lezzeti ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan Aydın enginarı, titiz bir hazırlık sürecinin ardından Türkiye’nin dört bir yanındaki iç piyasa noktalarına sevk ediliyor.

Zorlu üretim süreci yoğun insan gücü ve büyük bir sabır gerektiriyor

Enginar, diğer sebze türlerine kıyasla yılın büyük bir bölümünde bakım ve emek isteyen yapısıyla dikkat çekiyor. Hasat döneminde tarlalarda hummalı bir çalışma yürütülürken; ürünlerin kesilmesi, taşınması ve ayıklanması süreçlerinde yoğun iş gücünden faydalanılıyor. Kadın işçiler tarlalarda kesim işlemini büyük bir ustalıkla gerçekleştirirken, erkek işçiler toplanan ürünlerin traktörlere yüklenerek sevkiyat alanına taşınmasını sağlıyor. Üreticiler, ürünün tarladan sofraya ulaşana kadar geçen her aşamasında ciddi bir el emeği sarf edildiğini ifade ediyor.

Üreticiler yerli ürünün kalitesini korumak için ithalat baskısına karşı mücadele veriyor

Sezonun verimli başladığını belirten üreticiler, özellikle Mısır’dan ithal edilen dondurulmuş ürünlerin piyasada yarattığı olumsuz algıdan rahatsızlık duyuyor. Yerli enginarın dokusu ve lezzetiyle kıyaslanamayacak olan ithal ürünlerin fiyat istikrarını bozduğunu dile getiren çiftçiler, bilinçli tüketicinin her zaman taze ve yerli ürünü tercih ettiğini vurguluyor. Enginarın hem taze hem de işlenmiş konserve olarak satışa sunulması, üreticinin pazarlama stratejilerini çeşitlendirerek ekonomik getiriyi artırmasına olanak tanıyor.

Sağlık üzerindeki olumlu etkileri enginarı tüketiciler için vazgeçilmez bir seçenek kılıyor

Tıbbi açıdan karaciğer dostu olarak bilinen ve uzmanlar tarafından sıkça tavsiye edilen enginar, yüksek besin değeriyle yoğun talep görüyor. Üretici Mücahit Kibar, enginarı bir maden içindeki elmasa benzeterek, bu kıymetli sebzenin kalbine ulaşmak için gösterilen çabanın ürünün değerini artırdığını belirtiyor. Tarlada kabuklu haliyle uygun fiyatlardan alıcı bulan enginar, işlenip soyulduğunda ise daha yüksek piyasa değerlerine ulaşıyor.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için maliyetlerin düşürülmesi ve desteklerin artması bekleniyor

Üreticiler, enginarın getirisinden memnuniyet duymakla birlikte artan girdi maliyetlerine dikkat çekiyor. Mazot, gübre, sulama ve zirai ilaç gibi kalemlerde sağlanan devlet desteğinin artırılması, üretimin devamlılığı açısından kritik bir önem taşıyor. Üretimin toplumsal refahın temeli olduğunu hatırlatan çiftçiler, yerli üreticinin korunmasıyla birlikte 'yeşil elmas' mesaisinin gelecek yıllarda da güçlenerek süreceğini öngörüyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
