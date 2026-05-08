article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trump Yönetimi Gizli UFO Belgelerini Kamuoyuyla Paylaştı

Trump Yönetimi Gizli UFO Belgelerini Kamuoyuyla Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.05.2026 - 16:27

Trump yönetimi, uzun yıllardır gizemini koruyan tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ve açıklanamayan hava olaylarına (UAP) dair arşivleri halka açtı. 'Şeffaflık' ilkesi doğrultusunda paylaşılan dosyalarda, daha önce hiç görülmemiş fotoğraf, video ve askeri kayıtlar yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ay yüzeyinde parlak noktalar görüntülendi.

Ay yüzeyinde parlak noktalar görüntülendi.

Yayınlanan arşivin en çarpıcı kısmını Apollo 12 ve Apollo 17 görevlerine ait kayıtlar oluşturuyor. Ay yüzeyinden çekilen fotoğraflarda kümelenmiş parlak noktalar görülürken, astronotların komuta merkeziyle yaptığı telsiz konuşmaları da gün yüzüne çıktı. Kayıtlarda astronotların, pencerelerinin önünden geçen 'takla atan düzensiz cisimleri' büyük bir şaşkınlıkla tarif ettikleri ve manzarayı havai fişek gösterilerine benzettikleri görülüyor.

Askeri Raporlarda Işık Hızıyla Takip

Dosyalar arasında yer alan FBI belgeleri ve 'MISREP' kodlu askeri raporlar, gökyüzündeki tanımlanamayan hareketliliği tescilliyor. 1999 yılbaşı gecesi kaydedilen görüntüler ile bir Amerikan askerinin hedef takip sistemiyle 20 saniye boyunca izlediği parlak nesne, dosyanın en somut kanıtları arasında. Rapora göre, batıdan kuzeye hızla ilerleyen cisim, ışığı aniden sönerek radardan kayboldu.

Bazı belgeler sansürlendi

Bazı belgeler sansürlendi

Paylaşılan belgelerin bazı bölümlerinin karartılması dikkatlerden kaçmadı. Yetkililer, bu sansürlerin tanıkların kimlik güvenliğini sağlamak ve hassas askeri bölgelerin konumunu korumak amacıyla yapıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, sansürlenen kısımların olayın özüne dair kritik bilgiler içermediği savunulurken, Kongre üyeleri ilerleyen süreçte yeni belgelerin de paylaşılacağının sinyalini verdi.

Trump'ın seçim vaatlerinden biriydi

Trump'ın seçim vaatlerinden biriydi

Bu hamle, Başkan Trump’ın daha önce Barack Obama’ya yönelik eleştirilerini de tekrar gündeme getirdi. Obama’yı gizli bilgileri sızdırmakla suçlayan Trump, kendi döneminde bu sürecin resmi kanallar ve emirler doğrultusunda yürütüleceğini belirtmişti. Truth Social üzerinden verdiği talimatla belgeleri erişime açan Trump, 'Uzayda hayat var mı?' tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
2
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın