Dünyanın En Uzun Tünelini Yapmak İçin Koca Dağın Altını 57 Kilometre Kazdılar

Fransa’dan Avusturya’ya kadar 1.200 kilometrelik bir set oluşturan Alpler, Roma İmparatorluğu’ndan Napolyon’a kadar pek çok tarihi figür için aşılması zorlu bir engel teşkil etti. Geçmişte haftalar süren ve can güvenliğini tehdit eden dağ geçişleri, inşa edilen bu teknoloji harikası sayesinde artık sadece 20 dakikalık bir yolculuğa dönüşüyor. 1980’li yıllarda planlanan ve 11,5 milyar sterlinlik bir yatırımla 17 yılda tamamlanan proje, kıta içi entegrasyonun en güçlü halkasını oluşturuyor.