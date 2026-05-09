Dünyanın En Uzun Tünelini Yapmak İçin Koca Dağın Altını 57 Kilometre Kazdılar

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 18:56

Avrupa’nın coğrafi yapısını kökten değiştiren Gotthard Base Tüneli, modern mühendisliğin ulaştığı en uç noktayı temsil ediyor. İsviçre Alpleri’nin devasa kütlesinin altından geçen 57 kilometre uzunluğundaki bu dev yapı, kuzey ve güney Avrupa arasındaki ulaşım sürelerini bir saate kadar indirerek lojistik sektöründe yeni bir dönem başlatıyor. 2016 yılında operasyonel hale gelen hat, dünyanın en uzun ve en derin demir yolu tüneli olma statüsünü kararlılıkla sürdürüyor.

Tarihin aşılmaz kabul edilen doğal engelleri modern teknolojiyle dakikalar içinde geride bırakılıyor

Fransa’dan Avusturya’ya kadar 1.200 kilometrelik bir set oluşturan Alpler, Roma İmparatorluğu’ndan Napolyon’a kadar pek çok tarihi figür için aşılması zorlu bir engel teşkil etti. Geçmişte haftalar süren ve can güvenliğini tehdit eden dağ geçişleri, inşa edilen bu teknoloji harikası sayesinde artık sadece 20 dakikalık bir yolculuğa dönüşüyor. 1980’li yıllarda planlanan ve 11,5 milyar sterlinlik bir yatırımla 17 yılda tamamlanan proje, kıta içi entegrasyonun en güçlü halkasını oluşturuyor.

Teknik parametreler ve derinlik rekorları tüneli küresel ölçekte benzersiz bir konuma taşıyor

Tünel, 57 kilometrelik mesafesiyle en yakın rakipleri olan Manş ve Seikan tünellerini geride bırakırken, 2,3 kilometrelik derinliğiyle de yeryüzünün en derin noktalarından birine ulaşıyor. Dağın dik yamaçlarını tırmanmak yerine tamamen düz bir güzergah izleyen hat, yüksek hızlı trenlerin saatte 250 kilometre hıza erişmesine imkan tanıyor. Bu tasarım vizyonu, ağır yük trenlerinin de daha az enerji harcayarak daha fazla kapasiteyle hareket etmesine zemin hazırlıyor.

Devasa kaya basıncına karşı geliştirilen inovatif çözümler güvenli geçişi teminat altına alıyor

İnşaat sürecinde 410 metre uzunluğundaki dev sondaj makineleriyle her gün ortalama 40 metre ilerleme kaydedilirken, dağın yarattığı muazzam basıncı dengelemek adına güçlendirilmiş çelik halkalar ve özel beton teknikleri kullanıldı. Bu titiz mühendislik çalışması sonucunda Basel, Zürih ve Milano gibi merkezler arasındaki ticari akış hızlanırken, Avrupa’nın çevre dostu taşımacılık hedeflerine de stratejik bir katkı sağlanıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
