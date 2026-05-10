Dört Mevsim Teknede Yaşayan Bir Adam Kışın Isınma Sorununu Nasıl Çözdüğünü Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.05.2026 - 15:42

Tekneler sosyal medyada hep yaz fotoğraflarıyla görünüyor. Gün batımı, açık deniz ve özgürlük... Peki ya dört mevsim bu özgürlük hissini yaşamak mümkün mü? Pek çok tekne sahibi teknesini sadece yazın değil, kışın da konaklama için kullanıyor. Peki bu nasıl oluyor?

Yaz kış teknede yaşayan 'canhicyilmaz' isimli sosyal medya kullanıcısı soğuk havalarda hayatını nasıl sürdürdüğünü paylaştı. Videonun ardından insanların aklına ısınma dışında pek çok soru geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/canhicyilma...
Peki dört mevsim teknede yaşamanın zorlukları ve avantajları neler?

Avantajlar

  • Özgürlük: Yazın dilediğin koyda uyanabilir, kışın şehre yakın bir marinaya sığınabilirsin.

  • Huzur: Doğayla tam uyum; yazın serin sular, kışın ise teknedeki o izole ve sıcak atmosfer.

  • Sadelik: Gereksiz eşyalardan kurtulup minimalist bir hayata geçiş sağlarsın.

  • Ekonomi: Yazın güneş panelleriyle bedava elektrik, kışın ise (marina yerine uygun barınakta) düşük maliyet potansiyeli.

Dezavantajlar

  • Hava Şartları: Kışın nem, fırtına ve ısınma maliyeti; yazın ise teknenin içine hapsolan aşırı sıcaklar.

  • Dar Alan: Sınırlı saklama alanı nedeniyle yazlık/kışlık eşya yönetimi zordur.

  • Zorlu Lojistik: Kışın fırtınada karaya çıkış zorluğu, yazın ise marinalardaki aşırı gürültü ve kalabalık.

  • Bitmeyen Bakım: Deniz suyunun ve güneşin verdiği zararlar nedeniyle her mevsim teknik uğraş gerektirir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
