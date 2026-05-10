Bir Denizci Korsan Bölgesine 1.5 Saat Mesafe Kala Aldıkları Önlemleri Paylaştı

Korsanlık hala ciddi boyutlarda varlığını gösteriyor. Aden Körfezi, Somali açıkları, Gine Körfezi ve Malakka Boğazı dünyanın en riskli deniz güzergahları arasında yer alıyor. Uluslararası Denizcilik Bürosu her yıl onlarca korsan saldırısını raporluyor. Bu saldırılar hem mürettebat hem de kargo açısından büyük tehdit oluşturuyor. Yüksek riskli bölgelere girerken gemiler bir dizi güvenlik protokolü devreye sokuyor. Güverte ışıkları söndürülüyor, su hortumları hazır tutuluyor, dikenli tel bariyerler kurulabiliyor ve özel güvenlik personeli alınabiliyor. Bazı gemiler silahlı koruma ekibiyle geçiş yapıyor.

O bölgeye girerken denizcilik bir meslek olmaktan çıkıp başka bir şeye dönüşüyor. Saatler süren tetikte bekleme, her gürültüde alarm ve sonunda o bölgeyi geride bırakmanın verdiği nefes. Bu psikolojik yük denizcilerin en az konuşulan mesleki gerçeklerinden biri.