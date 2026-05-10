Bir Denizci Korsan Bölgesine 1.5 Saat Mesafe Kala Aldıkları Önlemleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.05.2026 - 09:47

Korsanlık sadece dizi ve filmlerde olan ya da tarih kitaplarında kalmış bir şey gibi hissettiriyor ama dünyanın belirli deniz güzergahlarında bu tehdit bugün hâlâ gerçek, hâlâ aktif ve hâlâ oldukça tehlikeli. O sulara giren her gemi mürettebatı bunu çok iyi biliyor. 

'ayberksa' isimli bir denizci korsan bölgesinin en tehlikeli noktasına 1.5 saat mesafe kala aldıkları güvenlik önlemlerini paylaştı. Alınan önlemler durumun ciddiyetini net bit şekilde gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/ayberksa/re...
Peki modern korsanlık gerçekte nasıl işliyor?

Korsanlık hala ciddi boyutlarda varlığını gösteriyor. Aden Körfezi, Somali açıkları, Gine Körfezi ve Malakka Boğazı dünyanın en riskli deniz güzergahları arasında yer alıyor. Uluslararası Denizcilik Bürosu her yıl onlarca korsan saldırısını raporluyor. Bu saldırılar hem mürettebat hem de kargo açısından büyük tehdit oluşturuyor. Yüksek riskli bölgelere girerken gemiler bir dizi güvenlik protokolü devreye sokuyor. Güverte ışıkları söndürülüyor, su hortumları hazır tutuluyor, dikenli tel bariyerler kurulabiliyor ve özel güvenlik personeli alınabiliyor. Bazı gemiler silahlı koruma ekibiyle geçiş yapıyor.

O bölgeye girerken denizcilik bir meslek olmaktan çıkıp başka bir şeye dönüşüyor. Saatler süren tetikte bekleme, her gürültüde alarm ve sonunda o bölgeyi geride bırakmanın verdiği nefes. Bu psikolojik yük denizcilerin en az konuşulan mesleki gerçeklerinden biri.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
