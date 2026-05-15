Arkadaşına Kalp Masajı Yaparken Fenalaştı, Arkadaşıyla 15 Dakika Arayla Vefat Ettiler

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı, olayla ilgili yaptığı açıklamada büyük bir acı yaşandığını belirtti. Yağlı, ilk olarak Coşkun Burlu’nun acil servise getirildiğini, tedavisi devam ederken hastane bahçesinde bir bayılma vakası ihbarı aldıklarını söyledi. Fenalaşan kişinin Burlu’nun yakın arkadaşı Bülent Şen olduğunun anlaşıldığını ifade eden Yağlı, iki arkadaşın aynı anda kırmızı alanda hayata döndürülmeye çalışıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıklarını dile getirdi.

Evli ve ikişer çocuk babası oldukları öğrenilen Coşkun Burlu ile Bülent Şen’in cenazeleri, Hatuniye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi.