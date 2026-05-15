Arkadaşına Kalp Masajı Yaparken Fenalaştı, Arkadaşıyla 15 Dakika Arayla Vefat Ettiler
Manisa’da yaşanan olayda, kalp krizi geçiren arkadaşına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye ulaştıran bir kişi, acil servis önünde beklediği sırada fenalaştı. Hastanede tedavi altına alınan iki arkadaş da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Arkadaşını hayata döndürmeye çalışmıştı.
İkisi de evli ve ikişier çocuğu vardı.
