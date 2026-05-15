Arkadaşına Kalp Masajı Yaparken Fenalaştı, Arkadaşıyla 15 Dakika Arayla Vefat Ettiler

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.05.2026 - 18:23

Manisa’da yaşanan olayda, kalp krizi geçiren arkadaşına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye ulaştıran bir kişi, acil servis önünde beklediği sırada fenalaştı. Hastanede tedavi altına alınan iki arkadaş da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arkadaşını hayata döndürmeye çalışmıştı.

Manisa’da yaşanan trajik olayda, kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 52 yaşındaki Coşkun Burlu, gece saatlerinde evinde rahatsızlanınca yakın arkadaşı 54 yaşındaki Bülent Şen’den yardım istedi. Arkadaşının yanına giden Şen, Burlu’ya ilk müdahale olarak kalp masajı yaptıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından Burlu, Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Arkadaşının ardından hastaneye giden Bülent Şen ise acil servis önünde beklediği sırada aniden fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle acil servise alınan Şen’in de kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Kırmızı alanda tedavi altına alınan iki yakın arkadaş, doktorların tüm çabasına rağmen yaklaşık 15 dakika arayla yaşamını yitirdi.

İkisi de evli ve ikişier çocuğu vardı.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı, olayla ilgili yaptığı açıklamada büyük bir acı yaşandığını belirtti. Yağlı, ilk olarak Coşkun Burlu’nun acil servise getirildiğini, tedavisi devam ederken hastane bahçesinde bir bayılma vakası ihbarı aldıklarını söyledi. Fenalaşan kişinin Burlu’nun yakın arkadaşı Bülent Şen olduğunun anlaşıldığını ifade eden Yağlı, iki arkadaşın aynı anda kırmızı alanda hayata döndürülmeye çalışıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıklarını dile getirdi.

Evli ve ikişer çocuk babası oldukları öğrenilen Coşkun Burlu ile Bülent Şen’in cenazeleri, Hatuniye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
