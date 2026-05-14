Hülya Avşar, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Viral Olan Dansını Tiye Aldı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.05.2026 - 12:01

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in günlerce konuşulan viral dansına bu kez Hülya Avşar dahil oldu! Avşar’ın çifti tiye aldığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. 

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmaya devam ediyor.

İlişkileri ilk ortaya çıktığında haklarında sayısız iddia ortaya atılmış, hatta sosyal medyada “Bu ilişki uzun sürmez” yorumları havada uçuşmuştu. Ancak ikili, tüm söylentilere rağmen aşklarını doludizgin yaşamaktan geri durmadı. Zaman zaman birlikte gittikleri tatillerle, romantik konser anlarıyla ve birbirlerine attıkları bakışlarla gündem olan çift, özellikle son aylarda adeta birbirine daha da kenetlenmiş durumda. 

Serenay Sarıkaya’nın yoğun set temposunda en büyük desteği Mert Demir’den aldığı konuşulurken, Mert Demir’in de sevgilisine olan hayranlığını gizlememesi dikkat çekiyor. Magazin dünyasının en göz önündeki çiftlerinden biri olsalar da kendi dünyalarında oldukça rahat davranmaları da hayranlarının hoşuna gidiyor.

Geçtiğimiz günlerde ise ikili bu kez romantik halleriyle değil, çok konuşulan bir parti performansıyla gündeme oturmuştu.

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 3. sezon partisine katılan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in dansı sosyal medyada resmen olay olmuştu. Yalınayak şekilde dans eden ikiliden Mert Demir’in, Serenay Sarıkaya’nın kafasını tuttuğu anlar kısa sürede viral hale gelmişti. Serenay’ın sevgilisinin etrafında döndüğü görüntüler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye bölerken, ortaya da bol goygoylu yorumlar çıkmıştı. 

Kimi kullanıcılar çifti “fazla marjinal” bulurken kimileri de “Aşık insanlar yine rahat bırakılmıyor” diyerek ikiliye destek vermişti. Özellikle videonun altına yapılan caps’ler ve montajlar günlerce X’te dolaşmış, dans kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan anlarından biri haline gelmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise hiçbir magazin olayını pas geçmeyen Hülya Avşar cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hülya Avşar, “Serenay ve Mert kusura bakmayın” diyerek çiftin viral olan dansını tiye aldı. Avşar’ın videoda yalınayak şekilde aynı hareketleri yapmaya çalışması ve kafa tutmalı dansı taklit etmesi kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. 

Her zamanki gibi dobralığı ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar’ın paylaşımı kimilerini kahkahaya boğarken, kimileri ise bu hareketi gereksiz buldu. Görünen o ki o viral dans daha uzun süre magazin gündeminden düşmeyecek!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
