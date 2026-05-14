Hazırlanan Kitap Okuma Listesi Sonrasında Soruşturma Açıldı ve Okul Müdürü Açığa Alındı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2026 - 18:36

İstanbul Pendik’te bulunan Şehit Olcay Duman İmam Hatip Ortaokulu’na ait olduğu iddia edilen okuma listesinde Victor Hugo, Elif Şafak, Zülfü Livaneli, İhsan Eliaçık ve Zekeriya Beyaz gibi isimlerin kitapları yer almıştı. İstanbul Valiliği, okuma listesi iddiası sonrasında soruşturma açıldığını ve okul müdürünün açığa alındığını duyurdu.

İstanbul’da bir okulda, okul müdürü imzasıyla hazırlandığı öne sürülen okuma listesi krize neden oldu.

Pendik’teki okula ait olduğu belirtilen listedeki kitaplar şöyle:

  • Sefiller – Victor Hugo

  • Metafizik Nedir? – Martin Heidegger

  • Mahrem – Elif Şafak

  • Huzursuzluk – Zülfü Livaneli

  • Mesaj Kur’an Çevirisi – Edip Yüksel

  • Allah ile Aldatmak – Yaşar Nuri Öztürk

  • İslam ve Giyim Kuşam – Zekeriya Beyaz

  • İslam ve Kadın – Caner Taslaman

  • Bana Dinden Bahset – Recep İhsan Eliaçık

  • Cami ve Siyaset – Cemil Kılıç

Valilikten iddialar sonrasında açıklama geldi.

İstanbul Valiliği, okuma listesi iddiaları sonrasında idari soruşturma açıldığını ve okul müdürünün açığa alındığını duyurdu.

14.05.2026 Perşembe günü çeşitli sosyal medya hesaplarından, Pendik ilçesinde bulunan bir okulumuzda hazırlandığı ileri sürülen kitap okuma listesi hakkında çeşitli iddialar paylaşılmıştır.

İstanbul Valiliği ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü; söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisinin de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü açığa alınmıştır.”

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
