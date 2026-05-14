Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Hantavirüs Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2 Mayıs tarihinde uluslararası bir seyahat gemisinde görülen ağır solunum yolu hastalığı vakaları üzerine verdiği alarm, Türkiye tarafından anbean takip ediliyor. Dünya genelinde sağlık gündemini meşgul eden hantavirüs tartışmaları üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. TVNET canlı yayınında gündemi değerlendiren Bakan Memişoğlu, bir seyahat gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakalarının ardından Türkiye’nin attığı adımları ve güncel salgın riskini detaylandırdı.

Bakan Memişoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, 147 yolcusu bulunan gemide 8 kişide pulmoner hastalık tespit edildi ve bunlardan 6’sının hantavirüs testi pozitif çıktı.

Süreçle ilgili Türkiye’nin hızlı bir operasyon yürüttüğünü belirten Memişoğlu, gemide bulunan ve daha önce ayrılan Türk vatandaşlarının durumuna açıklık getirdi. Gemiden daha önce ayrılan 2 vatandaş ile gemide bulunan 3 vatandaşın, özel izole uçaklarla Türkiye’ye getirildiğini ifade etti.

Memişoğlu, 'Gemiden indikleri andan itibaren kendi uçağımızla onları izole şekilde aldık ve şu anda da onları karantinaya almış durumdayız ve takip ediyoruz, testleri de negatif çıktı. 5 kişinin yaklaşık 42 günlük karantina ve izolasyon süreçleri devam ediyor. Her gün onları klinik anlamında arıyoruz, bir bulgusu olup olmadıklarını takip ediyor halk sağlığımız' dedi.