Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Hantavirüs Açıklaması

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.05.2026 - 17:52

Uluslararası bir seyahat gemisinde 147 yolcudan 6'sının hantavirüs test sonucu pozitif çıktı. Gemide Türk vatandaşlarının bulunması 'Hantavirüs Türkiye'ye de ulaştı mı?' sorularını beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı, Türkiye vakaya rastlanmadığını bildirirken Bakan Kemal Memişoğlu, yeni açıklamalarda bulundu.

Hantavirüsün görüldüğü gemide bulunan 5 Türk vatandaşın karantinası devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2 Mayıs tarihinde uluslararası bir seyahat gemisinde görülen ağır solunum yolu hastalığı vakaları üzerine verdiği alarm, Türkiye tarafından anbean takip ediliyor.  Dünya genelinde sağlık gündemini meşgul eden hantavirüs tartışmaları üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. TVNET canlı yayınında gündemi değerlendiren Bakan Memişoğlu, bir seyahat gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakalarının ardından Türkiye’nin attığı adımları ve güncel salgın riskini detaylandırdı.

Bakan Memişoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, 147 yolcusu bulunan gemide 8 kişide pulmoner hastalık tespit edildi ve bunlardan 6’sının hantavirüs testi pozitif çıktı.

Süreçle ilgili Türkiye’nin hızlı bir operasyon yürüttüğünü belirten Memişoğlu, gemide bulunan ve daha önce ayrılan Türk vatandaşlarının durumuna açıklık getirdi. Gemiden daha önce ayrılan 2 vatandaş ile gemide bulunan 3 vatandaşın, özel izole uçaklarla Türkiye’ye getirildiğini ifade etti. 

Memişoğlu, 'Gemiden indikleri andan itibaren kendi uçağımızla onları izole şekilde aldık ve şu anda da onları karantinaya almış durumdayız ve takip ediyoruz, testleri de negatif çıktı. 5 kişinin yaklaşık 42 günlük karantina ve izolasyon süreçleri devam ediyor. Her gün onları klinik anlamında arıyoruz, bir bulgusu olup olmadıklarını takip ediyor halk sağlığımız' dedi.

"Salgın riski var mı?" sorusuna net yanıt.

Toplumda oluşan endişeleri gidermek adına 'müsterih olun' çağrısı yapan Memişoğlu, şu an için hantavirüs kaynaklı bir salgın riskinin bulunmadığını net bir dille ifade etti. Bilimsel dünyanın veya Türkiye’deki bilim kurullarının risk artışına dair bir bildirimi olmadığını hatırlatan Bakan, sağlık sisteminin Covid-19 sürecinde kazandığı direnç ve tecrübeyle her türlü tehdidi önleyecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Hantavirüs nasıl bulaşır? Bakanlıktan uyarı.

Hantavirüsün doğası hakkında da bilgi veren Bakan Memişoğlu, virüsün temel olarak kemirgenlerin sıvıları ve dışkıları yoluyla insanlara bulaştığını belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın sadece hantavirüsü değil, mevsimsel gribal enfeksiyonlardan diğer viral tehditlere kadar tüm hastalıkları dijital ve klinik takip sistemleriyle 7/24 izlediğini hatırlatarak, spekülatif bilgilere değil, yalnızca resmi kurum açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
