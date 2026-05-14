Vize Alamadığı İçin Ödül Törenine Katılamayan Amatör Fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş Ödülüne Kavuşacak

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ödül törenine vize alamadığı için katılamayan Mehmet Emin Coruş’a ödülü ve plaketi kargo ile gönderilmişti.

Ticaret Bakanlığı’nın Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genç fotoğrafçının ödülünün gümrükte kendisine teslim edilmek üzere beklendiğini açıkladı.

Bekir Kaplan’ın açıklaması şu şekilde:

“Medyada yer bulan iddialarla ilgili Ticaret Bakanlığımızca gerekli inceleme gerçekleştirilmiş olup; Tokatlı fotoğraf sanatçımız Sayın Emre Coruş’un ödülünün ‘gümrükte imha edildiği’ yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu ödül imha edilmemiştir.

Ödülün, hâlihazırda ilgili kargo firmasının deposunda muhafaza edilmekte olduğu ve teslim sürecinin devam ettiği bilgisine ulaşılmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca gerekli değerlendirmeler yapılmış, ödülün bu hafta bitmeden sahibine ulaştırılması için ilgili kargo firmasıyla gerekli görüşmeler yapılmıştır.

Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden Sayın Emre Coruş’u bir kez daha tebrik ediyoruz.”