Dünya İkincisi Olan Amatör Fotoğrafçı Önce Vize Engeline Takıldı Sonra Ödülü İmha Edildi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.05.2026 - 16:00

Tokat'ta bir fırında çalışan amatör fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş, geçtiğimiz yıl Paris'te düzenlenen Uluslararası XMAGE Fotoğraf Yarışması'na katılmıştı. 170 ülkeden 725 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada dünya ikinciliği elde eden Coruş vize alamadığı için Paris'teki ödül törenine katılamadı. Annelik bağını anlatan karesiyle büyük ödül kazanan Coruş adına gönderilen kupa ve sertifika bu kez gümrükten geçemedi.

Tokat'ta simit ustalığı yapan amatör fotoğrafçı üst üste iki kez hayal kırıklığına uğradı.

Paris'te düzenlenen yarışmada dünya ikincisi olan amatör fotoğrafçı Coruş, vize alamadığı için ödül törenine gidemedi. Coruş, manevi değeri yüksek olan ödülünün kendisine ulaşamamasından dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Coruş annelik temalı ödüllü karenin öyküsünü şöyle anlattı:

'Buzağıyı taşıyan amcamız aynı zamanda bir şehit babasıydı. Yani bir karede iki farklı duygu vardı. Bu fotoğrafla dünya derecesi elde ettim. “Kupam ve sertifikam Tokat'a gönderildi ancak gümrüğe takıldı. Yetkililer benden bazı belgeler istedi. Bunun satın alınan bir elektronik ürün olmadığını, sadece plaket ve sertifika olduğunu anlattım. Ama yine de teslim edilmedi. Daha sonra yarışma şirketiyle yaptığım görüşmelerde ödülümün gümrükte imha edildiğini öğrendim' dedi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
