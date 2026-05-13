article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Amerika Olsa Beğenirsiniz: Anadolu'nun En Etkileyici 5 Kanyonu!

Amerika Olsa Beğenirsiniz: Anadolu'nun En Etkileyici 5 Kanyonu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 12:39

Türkiye'nin coğrafi yapısı, milyonlarca yıllık jeolojik süreçlerin yarattığı muhteşem kanyonlarla bezeli. Akdeniz'in sıcak iklimine ev sahipliği yapan derin yarıklardan Karadeniz'in yemyeşil vadilerine, Doğu Anadolu'nun buzul izlerini taşıyan formasyonlarından İç Anadolu'nun volkanik tüf kayalıklarına kadar her biri farklı bir hikaye anlatıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ülkemizde kayıt altına alınmış 50'den fazla önemli kanyon bulunuyor ve bunların birçoğu doğa koruma statüsünde.

Bu liste, hem derinlik ve uzunluk açısından hem de jeolojik çeşitlilik bakımından Türkiye'nin en etkileyici 15 kanyonunu bir araya getiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saklıkent Kanyonu (Muğla): Türkiye'nin En Derin ve En Uzun Kanyonu

Saklıkent Kanyonu (Muğla): Türkiye'nin En Derin ve En Uzun Kanyonu

Görsel Kaynak: Gezimanya

Fethiye'nin 50 kilometre güneyinde yer alan Saklıkent Kanyonu, 18 kilometre uzunluğu ve bazı noktalarda 300 metreyi bulan derinliğiyle Türkiye'nin en büyük kanyonu unvanını taşıyor. Karstik kireçtaşı formasyonlarının yaklaşık 2 milyon yıl boyunca Eşen Çayı tarafından aşındırılmasıyla oluşmuş. Kanyon duvarları o kadar yüksek ki yaz aylarında bile içerisi serin kalıyor ve güneş ışığı gün içinde sadece birkaç saatliğine tabanına ulaşabiliyor. İlk 200-300 metre ziyaretçilere tahta platformlarla açık, ancak ilerisi rafting ve kanyon ekipmanı gerektiren teknik bir alan. Mayıs-Eylül arası su seviyesi düşük olduğundan orta zorlukta ziyaret edilebilir, ancak ilkbahar aylarında su debisi tehlikeli seviyelere çıkıyor.

Valla Kanyonu (Kastamonu): Yeşilin Bin Tonunu Barındıran Saklı Cennet

Valla Kanyonu (Kastamonu): Yeşilin Bin Tonunu Barındıran Saklı Cennet

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine 12 kilometre mesafedeki Valla Kanyonu, 12 kilometre uzunluğunda ve ortalama 800-1200 metre derinliğindeki vadisiyle Türkiye'nin en derin ikinci kanyonu konumunda. İlginç olan, kanyonun görünen derinliğinin çoğunun aslında vadi formu olması; gerçek kanyon kesiti 100-150 metre civarında kalıyor. Karadeniz ikliminin etkisiyle her mevsim yemyeşil kalan kanyon, çınar, kayın ve meşe ormanlarıyla kaplı. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 2009'da 'Valla Kanyonu Tabiat Parkı' ilan edilmiş. Seyir teraslarından izlenebilen kanyon, trekking için orta-ileri seviye kondisyon gerektiriyor.

Tazı Kanyonu (Antalya): Manavgat'ın Gizli Kalmış Köşesi

Tazı Kanyonu (Antalya): Manavgat'ın Gizli Kalmış Köşesi

Manavgat ilçesi Taşağıl beldesinde bulunan Tazı Kanyonu, 4 kilometre uzunluğunda ve 200-400 metre derinliğinde etkileyici bir doğal yapı. Tortoniyen kireçtaşlarının (yaklaşık 7-11 milyon yıl önce oluşmuş) Manavgat Irmağı'nın kolları tarafından oyulmasıyla meydana gelmiş. Kanyon tabanındaki Koçpınar Mağarası'nın sarkıt ve dikit formasyonları, bölgenin uzun jeolojik geçmişine tanıklık ediyor. 2018 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 'Tazı Kanyonu Tabiat Parkı' statüsüne kavuşturulmuş. Gezinti parkurları sayesinde düşük zorluk seviyesinde ziyaret edilebiliyor, ancak kanyon tabanına inmek teknik ekipman ve deneyim gerektiriyor. Sonbahar aylarında su seviyesi düştüğünde fotoğrafçıların gözdesi haline geliyor.

Harmankaya Kanyonu (Bilecik): İstanbul'a En Yakın Dramatik Kanyon

Harmankaya Kanyonu (Bilecik): İstanbul'a En Yakın Dramatik Kanyon

Bilecik'in Gölpazarı ile Yenipazar ilçeleri arasındadır. Kanyon, 3 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 200 metre derinliğinde bir karstik formasyon. Mesozoyik dönem kireçtaşlarının yaklaşık 3 milyon yıl boyunca aşınması sonucu oluşmuş. Kanyonun en dikkat çekici özelliği, 50-60 metre yüksekliğindeki şelalesi ve doğal havuzları. Gölpazarı Çayı'nın suları, yaz aylarında bile serin kalıyor ve burada yaşayan endemik balık türleri ekolojik önemini artırıyor. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılında bölgeyi özel koruma alanı ilan etti. İstanbul'a sadece 200 kilometre uzaklıkta olması, hafta sonu kaçamakları için ideal. Orta zorluk seviyesinde trekking parkurları mevcut, ancak kaygan yüzeyler dikkat gerektiriyor.

Cehennem Deresi Kanyonu (Artvin): Kaçkar'ın En Zorlu Meydan Okuması

Cehennem Deresi Kanyonu (Artvin): Kaçkar'ın En Zorlu Meydan Okuması

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan Cehennem Deresi, adını boşuna taşımıyor. 14 kilometre uzunluğunda, bazı bölümlerde 1000 metreye varan toplam yükseklik farkına sahip bu kanyon, Türkiye'nin en teknik ve zorlu rotalarından biri. Jura dönemine ait granit ve volkanik kayaçların Çoruh Nehri'nin kolları tarafından oyulmasıyla 8-10 milyon yıl içinde şekillenmiş. Kanyon içinde 30-40 metrelik şelaleler, buzul döneminden kalma neredeyse dik iniş-çıkışlar bulunuyor. Yalnızca deneyimli ekipler için uygun, profesyonel rehber ve tam teknik ekipman zorunlu. Ağustos-Eylül ayları en güvenli ziyaret dönemi; diğer aylarda hipotermik şok riski yüksek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın