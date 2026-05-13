İstanbul'un En Gizemli Yerleri: Sırlarla Dolu Sarnıçlar, Tüneller ve Geçitler!

Dilara Bağcı Peker
13.05.2026 - 12:04

İstanbul'un görkemli silüetinin altında, binlerce yıllık bir yer altı labirenti saklanıyor. Turistlerin akın akın ziyaret ettiği Yerebatan ve Binbirdirek sarnıçlarının ötesinde, şehrin derinliklerinde onlarca farklı sarnıç, tünel ve geçit sistemleri tarihle günümüz arasında sessiz bir köprü kuruyor. Bizans İmparatorluğu'nun su muhafaza sistemlerinden Osmanlı döneminin gizli geçitlerine, 19. yüzyılın modern mühendislik harikalarından günümüze ulaşan restorasyon projelerine kadar İstanbul'un yer altı mimarisi, üstündeki kent kadar etkileyici.

İşte keşfetmeniz gereken yerler!

Şerefiye Sarnıcı: 5. Yüzyılın Devasa Su Deposu

İstanbul’un en eski su depolarından biri olan bu yapı, yaklaşık 1600 yıl önce İmparator II. Theodosius tarafından inşa ettirildi.

  • Hikayesi: Yüzyıllarca şehre hayat veren bu sarnıç, modern dönemde adeta 'görünmez' oldu. Üzerine inşa edilen Eminönü Belediye binasının altında tam 100 yıl boyunca gizli kaldı. 2010 yılında binanın yıkılmasıyla, bu yeraltı mücevheri tesadüfen tekrar gün yüzüne çıktı.

  • İşlevi: Belgrad Ormanları'ndan gelen suları Bozdoğan Kemeri aracılığıyla toplar ve şehrin kalbi olan Sultanahmet bölgesindeki hamam ve saraylara dağıtırdı.

  • İlginç Detay: Yerebatan’a göre daha zarif ve narin bir işçiliğe sahiptir. Bugün dünyada 360 derece projeksiyon mapping teknolojisinin uygulandığı en eski yapı olarak, antik atmosferi dijital sanatla birleştiriyor.

Dünyanın En Eski İkinci Metrosu: Tünel (Karaköy-Beyoğlu)

Dünyanın en kısa metrosu olarak da bilinen Karaköy ile İstiklal Caddesi’ni birbirine bağlayan bu hat, 1875 yılında açıldı.

  • Hikayesi: Fransız mühendis Eugene-Henri Gavand, İstanbul’a turist olarak geldiğinde insanların Yüksek Kaldırım yokuşunu kan ter içinde tırmandığını görür. 'Bu insanları buraya bir asansörle çıkarmalıyım' fikrinden yola çıkar.

  • İlginç Detay: Açılış döneminde vagonları çeken devasa buhar makineleri için kömür kullanılıyordu. İlk yolcuları ise güvenlik testi için vagonlara bindirilen başlıklı koyunlar olmuştu.

Yerebatan Sarnıcı Dehlizleri (Medusa’nın Bekleyişi)

Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılan bu devasa su sarnıcı, aslında sütunlardan oluşan bir yeraltı sarayıdır.

  • Hikayesi: Sarnıcın en derin köşesinde, sütun kaidesi olarak kullanılan iki dev Medusa Başı bulunur. Efsaneye göre bu başlar, sarnıcı koruması için oraya 'ters' ve 'yan' yerleştirilmiştir; çünkü ona doğrudan bakanların taşa dönüşeceğine inanılırdı.

  • Gizemi: Osmanlı döneminde sarnıcın varlığı unutulmuştu. Mahalle sakinlerinin evlerinin altındaki deliklerden kova sarkıtıp balık tutmasıyla tesadüfen yeniden keşfedildi.

Anemas Zindanları (Korkunun Yeraltı Katları)

Haliç kıyısındaki Blakhernai Sarayı’nın bir parçası olan bu zindanlar, 14 hücreli ve çok katlı devasa bir dehliz kompleksidir.

  • Hikayesi: Adını, İmparator I. Aleksios Komnenos’a suikast girişiminde bulunan Michael Anemas’tan alır. Anemas burada hapsedilmiş ve ölümü beklemiştir.

  • Ürpertici Gerçek: Burası sadece bir hapishane değil, aynı zamanda darbe yapan imparatorların ve prenslerin kapatıldığı, gözlerine mil çekildiği karanlık bir labirentti. İstanbul’un 'en karanlık' yeraltı hikayeleri burada gizlidir.

Beylerbeyi Sarayı Tüneli (Padişahın Bahçesi)

Üsküdar’da sahil yolu üzerinde, bugün araçların geçtiği ancak eskiden saray arazisine dahil olan bir geçittir.

  • Hikayesi: II. Mahmud döneminde yapılan bu tünel, aslında sarayın üst bahçeleriyle sahil bahçesini birbirine bağlıyordu. Halkın yolu kesilmesin diye tünelin üstü saray bahçesi, altı ise kamu yolu olarak tasarlandı.

  • İşlevi: Cumhuriyet döneminde tünel bir süre müze ve ahır olarak kullanıldıktan sonra trafiğe açıldı. Bugün içinden geçerken tepenizde hala sarayın asırlık ağaçlarının kökleri ve bahçe duvarları bulunur.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
