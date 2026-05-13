Çeşme ve Urla'nın Pabucunu Dama Attıran İzmir'in Yeni Tatil Rotası

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 09:42

Ege'nin incisi İzmir, tatil denince aklımıza gelen ilk noktalardan biri. Çeşme, Alaçatı ve Urla her sene binlerce turisti ağırlıyor. Fakat bu merkezler her geçen yıl popülerleştikçe kalabalığı da artıyor. Özellikle bayram gibi uzun tatil dönemlerinde, Alaçatı ve Çeşme'de adım atacak yer kalmıyor desek yeridir. Herkesin hayalini kurduğu o 'şirin bir Ege kasabası' yalnızca hayal olarak kalıyor!

Peki İzmir'de sakin bir tatil yapmak isteyenler nereyi tercih ediyor?

Sığacık, sakin atmosferi, taş sokakları ve doğasıyla yeni gözdemiz haline geliyor!

Kalabalık, trafik, yüksek fiyatlar...

Özellikle bayram dönemlerinde tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Çeşme ve Alaçatı'da adım atacak yer kalmıyor. Hem otel rezervasyonu yaptırmak zorlaşıyor hem de dar sokaklarda insan seli oluşuyor. Son yıllarda artan fiyatlar da cabası. Tatilcilerin çoğu, İzmir'de Çeşme ve Alaçatı'nın yerine farklı bir rota arıyor. 

İzmir'de sakin bir rota arayanların karşısına ise Sığacık çıkıyor!

Sığacık, sakin yapısı, huzurlu doğası, el değmemiş ormanlarıyla tatilcilerin dikkatini çeken yeni nokta oldu. Seferihisar’a bağlı Sığacık, hem uygun fiyatlarıyla hem de temiz deniziyle çok sevildi. Bu şirin belde, aynı zamanda birçok konaklama imkanı da sunuyor.

Peki Sığacık'ta Ne Yapılır?

Elbette ilk olarak Sığacık’ın berrak ve sakin plajlarında denize girin. Akkum Plajı, sakinliği ve temizliğiyle öne çıkıyor. Su sporları veya sakin bir yüzme keyfi için ideal. Aileler için de uygun bir ortamı var.

Tarihi Sığacık Kalesi’nin içindeki dar sokaklarda dolaşabilirsiniz. Butik pansiyonlar, küçük kafeler ve el sanatları dükkanlarıyla dolu bu alan, 'şirin bir Ege kasabası' hissini sonuna kadar yaşamanızı sağlıyor.

Her pazar günü kurulan ünlü Sığacık Pazarı’nda yerel üreticilerin el yapımı ürünlerini kaçırmayın. Organik gıdalar, ev yapımı reçeller, zeytinyağlı sabunlar...

Sahildeki uygun fiyatlı restoranlarda taze deniz ürünleri, zeytinyağlı mezeler ve Sığacık’a özgü lezzetleri tadın. Balık ekmek ve midye dolma da seviyorsanız kaçırmayın deriz.

Tatilinizi romantik bir şekilde noktalamak isterseniz de Sığacık Marina’da veya sahilde gün batımını seyretmeyi unutmayın.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
