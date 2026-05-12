Türkiye'nin "Yeraltı Şehirleri": Adım Attığınız Anda Başka Bir Gezegende Hissedeceğiniz 5 Mağara

Mersin'in Aydıncık ilçesinde deniz seviyesinden sadece 25 metre yükseklikte konumlanan Gilindire Mağarası, yerel halkın 'Aynalı Mağara' diye adlandırdığı nadir bir jeolojik oluşum. İçindeki yeraltı gölünün su yüzeyi o kadar durgun ki, sarkıtların yansımaları kristal netliğinde görülebiliyor—bu da 'aynalı' isminin kaynağı. 555 metre uzunluğunda olan mağara, 1999 yılında turizme açılmadan önce kapsamlı güvenlik tedbirleri ve aydınlatma çalışmalarıyla donatıldı. Mağara içindeki göl suyunun kimyasal analizi, yüksek magnezyum ve kalsiyum içeriği göstermiş. Akdeniz kıyısına yakınlığı sayesinde deniz tatili yapanların rahatlıkla uğrayabildiği bir durak.