Türkiye'nin "Yeraltı Şehirleri": Adım Attığınız Anda Başka Bir Gezegende Hissedeceğiniz 5 Mağara

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
Türkiye, 40.000'den fazla mağaranın keşfedildiği dünya çapında nadir coğrafyalardan biri. Anadolu'nun kireçtaşı yapısı, milyonlarca yıl boyunca yeraltında gerçek birer sanat galerisinin oluşmasını sağlamış. İçlerinden bazıları modern sağlık turizmine ev sahipliği yaparken, bazıları paleolitik dönemden kalma insan izlerini koruyor. Türkiye Mağaracılık Federasyonu verilerine göre bu mağaraların yalnızca küçük bir bölümü ziyarete açık, ama her biri benzersiz bir yeraltı deneyimi sunuyor.

Pınargözü Mağarası: Türkiye'nin En Uzun Yeraltı Labirenti

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde yer alan Pınargözü Mağarası, tam 16 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin tartışmasız en uzun mağara sistemi. 1988 yılında yerel bir çoban tarafından keşfedilen bu dev yapı, Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun 1990'lı yıllardaki haritalama çalışmalarıyla bilim dünyasına tanıtıldı. Mağara içinde birden fazla salon, yeraltı gölleri ve kilometrelerce uzanan galeriler bulunuyor. Ancak turistik ziyarete kapalı olması nedeniyle yalnızca izinli bilim insanları ve deneyimli mağaracılar girebiliyor. İç kısımlarda su sızıntılarının oluşturduğu sarkıt ve dikit formasyonları, jeoloji literatüründe sıkça referans verilen örnekler arasında.

Çal Mağarası: Trabzon'un Astım Tedavi Merkezi

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çal köyünde bulunan bu mağara, 8 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ikinci mağarası. Asıl ilginç yanı ise içindeki özel mikroklima: yıl boyunca sabit 18-20 derece sıcaklık, %90 nem oranı ve zengin mineral içeriği sayesinde astım ve bronşit hastalarına doğal terapi imkanı sunuyor. 1993 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 'Sağlık Turizmi' alanında ruhsatlandırılan ilk mağara olma özelliğini taşıyor. Hastalar günde 6-8 saat mağara içinde kalıyor ve kür programları genellikle 21 gün sürüyor. Yerel sağlık kayıtlarına göre tedavi gören hastaların %70'inden fazlasında belirgin iyileşme gözlemleniyor.

Karaca Mağarası: Gümüşhane'nin Yeraltı Kristal Dünyası

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 1948 yılında yerel bir köylü tarafından rastlantıyla keşfedilen Karaca Mağarası, 1965 yılında turizme açıldı. 150 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğinde olan mağara, göreceli küçük boyutuna rağmen inanılmaz zengin sarkıt-dikit oluşumlarıyla ünlü. Mağara içindeki kalsit kristallerinin bazıları 200.000 yıldan eski olduğu jeolojik incelemelerle tespit edilmiş. Özellikle 'Şapka Sarkıtı' ve 'Piramit Salonu' bölümleri fotoğraf tutkunlarının gözdesi. Yıllık ortalama 100.000 ziyaretçi ağırlayan mağara, Karadeniz turlarının vazgeçilmez duraklarından biri haline geldi. İçindeki doğal havalandırma sistemi sayesinde kapalı alan korkusu yaşamadan geziliyor.

Gilindire (Aynalı) Mağarası: Mersin'in Ayna Gibi Gölü

Mersin'in Aydıncık ilçesinde deniz seviyesinden sadece 25 metre yükseklikte konumlanan Gilindire Mağarası, yerel halkın 'Aynalı Mağara' diye adlandırdığı nadir bir jeolojik oluşum. İçindeki yeraltı gölünün su yüzeyi o kadar durgun ki, sarkıtların yansımaları kristal netliğinde görülebiliyor—bu da 'aynalı' isminin kaynağı. 555 metre uzunluğunda olan mağara, 1999 yılında turizme açılmadan önce kapsamlı güvenlik tedbirleri ve aydınlatma çalışmalarıyla donatıldı. Mağara içindeki göl suyunun kimyasal analizi, yüksek magnezyum ve kalsiyum içeriği göstermiş. Akdeniz kıyısına yakınlığı sayesinde deniz tatili yapanların rahatlıkla uğrayabildiği bir durak.

Kaklık Mağarası: Denizli'nin Doğal Şifalı Termal Mağarası

Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan Kaklık Mağarası, Türkiye'deki tek 'termal mağara' olarak kabul ediliyor. İçinden 30 derece sıcaklıkta doğal kaynak suları akıyor ve bu termal suyun kireç bırakması sonucu dev travertenler oluşmuş. Pamukkale'nin yeraltı versiyonu gibi düşünülebilir. 190 metre uzunluğundaki mağara 1990'da turizme açıldı. Romatizmal rahatsızlıklar ve deri sorunlarına iyi geldiği yerel halk arasında yaygın inanış. Mağara içindeki nem oranı %85, karbondioksit ve sülfür içeriği ise sınırlı düzeyde. Özellikle kış aylarında, soğuk hava ile sıcak termal suyun çarpışması sonucu oluşan buhar bulutu görsel bir şölen sunuyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
