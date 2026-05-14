Semicenk Milli Takım İçin Yazdığı Şarkının Bir Kesitini Paylaştı

Genç şarkıcı, ay-yıldızlı ekibin turnuva heyecanına ortak olmak amacıyla stüdyoya girerek özel bir marş kaleme aldı. Yapıtın internete yüklenen kısa tanıtım videosu, TikTok ve Instagram başta olmak üzere tüm dijital mecralarda geniş bir kitleye ulaştı.

Bilindiği üzere daha önce de Sinan Akçıl da benzer bir çalışma üzerindeydi. Sinan Akçıl’ın hazırladığı parçanın ilk melodileri de dinleyicilerle buluşmuş ve taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırmıştı. Şu günlerde futbolseverler, hem Sinan Akçıl’ın hem de Semicenk’in hazırladığı bu eserlerin tamamlanmış versiyonlarını sabırsızlıkla bekliyor. Dijital platformlardaki müzik eleştirmenleri, iki farklı jenerasyonun milli takım ruhunu kendi tarzlarıyla yorumlamasını olumlu görüyor.