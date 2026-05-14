Semicenk Milli Takım İçin Yazdığı Şarkının Bir Kesitini Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.05.2026 - 19:59

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası hazırlıkları sürerken, müzik dünyası da ay-yıldızlı ekibe destek olmak için harekete geçti. Pop müziğin son dönemde öne çıkan isimlerinden Semicenk, milli takım için özel bir marş hazırladığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl tarafından paylaşılan milli takım şarkısı hazırlıklarının ardından, Semicenk'in bu adımı müzikseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Genç sanatçı, stüdyo çalışmalarına devam ettiği şarkının nakarat kısmını kendi sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek müzikal çalışmalara bir yenisi daha eklendi ve Semicenk yeni projesini dinleyicilere sundu.

Genç şarkıcı, ay-yıldızlı ekibin turnuva heyecanına ortak olmak amacıyla stüdyoya girerek özel bir marş kaleme aldı. Yapıtın internete yüklenen kısa tanıtım videosu, TikTok ve Instagram başta olmak üzere tüm dijital mecralarda geniş bir kitleye ulaştı.

Bilindiği üzere daha önce de Sinan Akçıl da benzer bir çalışma üzerindeydi. Sinan Akçıl’ın hazırladığı parçanın ilk melodileri de dinleyicilerle buluşmuş ve taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırmıştı. Şu günlerde futbolseverler, hem Sinan Akçıl’ın hem de Semicenk’in hazırladığı bu eserlerin tamamlanmış versiyonlarını sabırsızlıkla bekliyor. Dijital platformlardaki müzik eleştirmenleri, iki farklı jenerasyonun milli takım ruhunu kendi tarzlarıyla yorumlamasını olumlu görüyor.

İşte Semicenk’in milli takım için hazırladığı parçanın nakaratı 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
