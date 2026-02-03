Yıllar Sonra Bir Araya Gelen Boğaziçi Felsefe Bölümü Mezunları Ne İş Yaptıklarını Paylaştı

1. Kurumsal Dünya ve İş Yönetimi

Modern şirketler artık sadece teknik bilgi değil, 'eleştirel düşünme' ve 'etik analiz' yeteneği arıyor. Felsefeciler karmaşık verileri analiz etme ve büyük resmi görme konusunda çok iyidirler. Bu yüzden İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Reklamcılık gibi alanlarda faaliyet gösterebiliyorlar.

2. Teknoloji ve Yapay Zeka (Yeni Nesil İşler)

Şaşırtıcı gelebilir ama Silikon Vadisi felsefe mezunlarını seviyor. Yapay Zeka Etiği alanında agoritmaların tarafsızlığı ve etik kararlar vermesi üzerine çalışabiliyorlar. Mantık eğitimi alan bir zihin, karmaşık veri setlerindeki tutarsızlıkları hızla fark edebiliyorlar. Bu yüzden veri analizi konusunda da iyiler.

Medya, Yayıncılık ve Yazarlık

Düşüncelerini net ve etkileyici bir şekilde ifade etme becerisi, felsefecileri doğal birer içerik üreticisi yapıyor. Editörlük, gazetecilik ve senaryo yazalığı yapabiliyorlar.

Ayrıca akademisyenlik ve liselerde öğretmenlik de yapabiliyorlar.