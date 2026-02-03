onedio
Yıllar Sonra Bir Araya Gelen Boğaziçi Felsefe Bölümü Mezunları Ne İş Yaptıklarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
03.02.2026 - 21:16

Sosyoloji, Antropoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi bazı üniversite bölümlerinden mezun olanların ne iş yapacağı konusu kafa karıştırıcı olabiliyor. Felsefe de o bölümlerden biri. Hatta felsefe okuyanlar 'Sen mezun olunca filozof mu olacaksın?' sorusuna bile maruz kalmıştır. 

Ülkemizin en başarılı üniversitelerinin başında gelen Boğaziçi Üniversitesi'nin Felsefe bölümü mezunları yıllar sonra bir araya gelerek ne iş yaptıklarını paylaştı. Her birinin birbirinden farklı meslekler icra ettiği görüldü.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2018...
Peki gerçekten Felsefe mezunları ne iş yapar?

1. Kurumsal Dünya ve İş Yönetimi

Modern şirketler artık sadece teknik bilgi değil, 'eleştirel düşünme' ve 'etik analiz' yeteneği arıyor. Felsefeciler karmaşık verileri analiz etme ve büyük resmi görme konusunda çok iyidirler. Bu yüzden İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Reklamcılık gibi alanlarda faaliyet gösterebiliyorlar. 

2. Teknoloji ve Yapay Zeka (Yeni Nesil İşler)

Şaşırtıcı gelebilir ama Silikon Vadisi felsefe mezunlarını seviyor. Yapay Zeka Etiği alanında agoritmaların tarafsızlığı ve etik kararlar vermesi üzerine çalışabiliyorlar. Mantık eğitimi alan bir zihin, karmaşık veri setlerindeki tutarsızlıkları hızla fark edebiliyorlar. Bu yüzden veri analizi konusunda da iyiler.

Medya, Yayıncılık ve Yazarlık

Düşüncelerini net ve etkileyici bir şekilde ifade etme becerisi, felsefecileri doğal birer içerik üreticisi yapıyor. Editörlük, gazetecilik ve senaryo yazalığı yapabiliyorlar. 

Ayrıca akademisyenlik ve liselerde öğretmenlik de yapabiliyorlar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
