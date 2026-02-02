Ne Kıyma Ne Tavuk: Bakliyattan Yapılan Bu Köftenin Tadı Kıyma Köftesini Aratmıyor!

Zaman içerisinde deneme yanılmalar sonucunda farklı yemek tarifleri hayatımıza giriyor. Örneğin kıymadan veya tavuktan yapılan onlarca köfte tarifi bulunuyor. Yeni bir köfte tarifi ise tüm kıyma ve tavuk köftelerinin pabucunu dama attıracak cinsten.

Yeşil mercimekle yapılan köfte hem oldukça sağlıklı hem de ekonomik.

İşte yeşil mercimek köftesi tarifi ve yapılışı!