Ne Kıyma Ne Tavuk: Bakliyattan Yapılan Bu Köftenin Tadı Kıyma Köftesini Aratmıyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.02.2026 - 13:09

Zaman içerisinde deneme yanılmalar sonucunda farklı yemek tarifleri hayatımıza giriyor. Örneğin kıymadan veya tavuktan yapılan onlarca köfte tarifi bulunuyor. Yeni bir köfte tarifi ise tüm kıyma ve tavuk köftelerinin pabucunu dama attıracak cinsten.

Yeşil mercimekle yapılan köfte hem oldukça sağlıklı hem de ekonomik.

İşte yeşil mercimek köftesi tarifi ve yapılışı!

Hem pratik hem de oldukça doyurucu: Yeşil mercimek köftesi!

Pek çok tarifte kullanılan mercimek, vücudumuz için oldukça faydalı bir bakliyat. Özellikle de suda hafifçe haşlandığında veya buharda yumuşatıldığında besin değerleri artış gösteriyor. Yeşil mercimekle yapabileceğiniz en güzel tariflerden birisi de yeşil mercimek köftesi.

Yeşil mercimek köftesinin içindeki yeşillikler, soğan ve bulgur müthiş bir aroma oluşturuyor. Sıcak mercimeğin üzerine eklenen bulgur, buharla şişiyor ve doyurucu bir kıvam alıyor. Tabii içerisine ekleyeceğiniz baharatlar da köftenin tadını zirveye çıkarıyor.

İşte yeşil mercimek köftesi tarifi ve yapılışı

Yeşil mercimek köftesi malzemeleri;

  • 2 su bardağı yeşil mercimek

  • 1,5 su bardağı ince bulgur

  • 2 adet kuru soğan

  • 3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • Tuz (damak tadına göre)

  • 1 demet maydanoz

  • 5-6 dal taze soğan, dereotu

Yeşil mercimek köftesi yapılışı:

  • Mercimekleri bol suyla yıkayın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlamaya başlayın. Mercimekler ne çok diri ne de fazla yumuşak olacak şekilde pişirin.

  • Sıcak mercimeğin üzerine ince bulguru ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve yaklaşık 10 dakika bulgurun buharla şişmesini bekleyin. Gerekirse az miktarda sıcak su ekleyerek kıvamı ayarlayın. 

  • Soğanları yemeklik doğrayın, pembeleşinceye kadar kavurun. Domates ve biber salçasını ekleyip kısık ateşte kavurun.

  • Kokusu çıkınca ocaktan alın ve sıcak halde mercimek-bulgur karışımına ekleyin. Pul biber, karabiber ve kimyonu ölçülü şekilde ekleyin. Tuzunu en son aşamada damak tadınıza göre ayarlayın.

  • Maydanoz, taze soğan ve dereotunu ince ince doğrayın. Karışım biraz ılıdıktan sonra yeşillikleri ekleyin.

  • Nazikçe yoğurun, yeşilliklerin ezilmemesine özen gösterin. Elleriniz hafifçe nemli olsun.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp klasik köfte şekli verin. 

  • Deneyenlere afiyet olsun!

