Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
01.02.2026 - 17:13

Koca bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta bize eşlik edenler de sosyal medyadaki eğlenceli tweetler oldu. Kimi nihilist penguenden goygoy çıkarırken kimi de rotasını yemeklere çevirdi. Elbette yemeklerle ilgili komik paylaşımlar bizleri mizaha doyurmayı başardı! 

Bakalım bu hafta kimler neler paylaştı?

Başlayalım!

twitter.com

Fotoğrafa bakınca sesi geliyor;

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Denizin ortasında giden bir gemi değil mi bu?

twitter.com

Pazar kahvaltılarının vazgeçilmez tartışmaları.

twitter.com
Şunun tadı apayrı;

twitter.com

Bazı şeylerin çözümünün bu kadar basit olması!

twitter.com

Yararlı bilgilerde bugün;

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Muzlu gofret sevmeyen baba mı?

twitter.com
👇🏻

twitter.com

Teknoloji o kadar gelişti mi ya?

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

İlk kez gören beğensin :)

twitter.com
👇🏻

twitter.com

Pilatese başlıyoruz.

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Kedi dilini ilk duyduğumuzda yaşadığımız şok :)

twitter.com
😂😂😂

twitter.com

Daha neler göreceğiz bakalım.

twitter.com

😂😂😂

twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

twitter.com

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
