Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Koca bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta bize eşlik edenler de sosyal medyadaki eğlenceli tweetler oldu. Kimi nihilist penguenden goygoy çıkarırken kimi de rotasını yemeklere çevirdi. Elbette yemeklerle ilgili komik paylaşımlar bizleri mizaha doyurmayı başardı!
Bakalım bu hafta kimler neler paylaştı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğrafa bakınca sesi geliyor;
👇🏻
Denizin ortasında giden bir gemi değil mi bu?
Pazar kahvaltılarının vazgeçilmez tartışmaları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şunun tadı apayrı;
Bazı şeylerin çözümünün bu kadar basit olması!
Yararlı bilgilerde bugün;
👇🏻
Muzlu gofret sevmeyen baba mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Teknoloji o kadar gelişti mi ya?
👇🏻
👇🏻
İlk kez gören beğensin :)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Pilatese başlıyoruz.
👇🏻
👇🏻
Kedi dilini ilk duyduğumuzda yaşadığımız şok :)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
😂😂😂
Daha neler göreceğiz bakalım.
😂😂😂
Haftaya görüşmek üzere!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın