Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Koca bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta bize eşlik edenler de sosyal medyadaki eğlenceli tweetler oldu. Kimi nihilist penguenden goygoy çıkarırken kimi de rotasını yemeklere çevirdi. Elbette yemeklerle ilgili komik paylaşımlar bizleri mizaha doyurmayı başardı!

Bakalım bu hafta kimler neler paylaştı?