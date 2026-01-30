onedio
Sibel Can'ın Torunun Olmaktan Patates Şeklinde Poğaçaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
30.01.2026 - 17:41

Eski adı Twitter, yeni adı X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 29 Ocak Cuma günü hangi gönderiler öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş?

Başlayalım.

twitter.com

Helal sana sinek!

twitter.com

Ne arkadaşlar var...

twitter.com

Ne aileler var...

twitter.com

Büyük trader!

twitter.com
Çözemedik...

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com
