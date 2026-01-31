onedio
2026’dan Beklentisini Düşük Tutandan Damarlarında Kan Yerine Çay Akana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.01.2026 - 18:34

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

Nerede bu uyku borcu?

O zaman kesin hepimiz pengueniz.

twitter.com

Çeyrek altının fiyatına bakmaya cesaret edememiş, anlamamazlıktan geliyor belki de.

twitter.com

👇

twitter.com
Yeterli bir beklenti.

twitter.com

Karar vermek için üzerine ciddi ciddi düşününce manifestlemiş yanlışlıkla.

twitter.com

👇

twitter.com

Gerçekten nereye gittiler?

twitter.com

Kırıldı bile hevesi...

Okulda bunu ilk gören kişi olmanın havalılığı;

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

