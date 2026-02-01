onedio
Herkes Tarifini Arıyor: Viyana Usulü Patates Salatası Tarifi ve Yapılışı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.02.2026 - 23:31

Patates, sofraların vazgeçilmezi olan bir lezzet. İster börek yapın, ister kahvaltıda tüketin ister akşam yemeğinde yiyin patatesin her türlüsü oldukça lezzetli. Haliyle patatesli tariflere de her geçen gün yenisi ekleniyor. Bu kez sosyal medyada 'Viyana usulü patates salatası' viral oldu.

Viyana usulü patates salatasının sırrı ise özel sosunda gizli!

İşte Viyana usulü patates salatasının tarifi.

Patatesin her hali güzel fakat şimdilerde moda, Viyana usulü patates salatası!

Patates salatası oldukça farklı şekillerde hazırlanabilir. Kimisi içinde yumurta sever, kimi de domatesi tercih eder. Hardallı, soslu patates salataları da apayrı bir lezzet sunar. Hem gün tabaklarının hem de akşam yemeklerinin sevilen lezzeti patates salatasına bu kez Viyana'dan bir dokunuş geldi.

Viyana usulü patates salatası, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan tariflerinden oldu.

Peki Viyana Usulü Patates Salatası Nasıl Yapılır?

Viyana Usulü Patates Salatası Malzemeleri;

  • 2 adet orta boy patates

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı mayonez

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı balsamik sirke

  • 1 tutam roka

  • 1 tutam maydanoz

  • 1 tutam tuz

Viyana Usulü Patates Salatası Yapılışı

  • 2 patatesi bir miktar su ile haşlayın.

  • Haşlanan patatesleri soyup küçük küpler halinde doğrayın.

  • Hardal, mayonez, tuz, zeytinyağı ve limonu karıştırıp patates ile harmanlayın.

  • Servis tabağına aldığınız karışımın üzerine yeşillikleri ve balsamik sirkeyi ekleyin. Afiyet olsun!

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
