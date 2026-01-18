Deneyen Herkes Bayılıyor: Viral Tiramisu Topları Nasıl Yapılır?

Sosyal medyada viral olan tariflere bir yenisi daha eklendi. Bu kez tiramisunun farklı bir versiyonu timeline'ı ele geçirdi! Tiramisu topları kısa sürede o kadar çok kullanıcının dikkatini çekti ki biz de tarifini vermezsek olmaz. Sizin de bu tatlıyı seveceğinizden oldukça eminiz.

Peki tiramisu topları nasıl yapılır?

İşte viral olan tiramisu topları tarifi!