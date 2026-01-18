onedio
Deneyen Herkes Bayılıyor: Viral Tiramisu Topları Nasıl Yapılır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.01.2026 - 11:21

Sosyal medyada viral olan tariflere bir yenisi daha eklendi. Bu kez tiramisunun farklı bir versiyonu timeline'ı ele geçirdi! Tiramisu topları kısa sürede o kadar çok kullanıcının dikkatini çekti ki biz de tarifini vermezsek olmaz. Sizin de bu tatlıyı seveceğinizden oldukça eminiz.

Peki tiramisu topları nasıl yapılır?

İşte viral olan tiramisu topları tarifi!

Tiramisu topları o kadar viral oldu ki X'e girdiğiniz anda önünüze düşmesi an meselesi.

Tiramisu, sosyal medyada çoğunlukla beğenilen bir tatlı olmuştu. Son günlerde çıkan pratik ve bir o kadar da lezzetli tiramisu versiyonu da viral oldu. Tiramisu topların, bugüne kadar onlarca kez karşımıza çıktı! Ee, biz de tarifi vermezsek olmaz.

Önce bakalım bu tarif beğenilmiş mi?

👇🏻

😂😂😂

👇🏻

İşte tiramisu topları tarifi!

Tiramisu topları için gerekli malzemeler:

  • 24adetkedidili bisküvi

  • 1/2su bardağısıcak su

  • 1yemek kaşığıgranül kahve

  • 1tatlı kaşığışeker

  • 160gramlabne

  • 1kasekakao

Kreması için:

• 1 paket krema

• 200 gram labne

• 2 yemek kaşığı pudra şekeri

• 1 tatlı kaşığı kahve (ya da 1 shot espresso)

• 75 g beyaz çikolata

• Üzeri için kakao

Tiramisu topları yapılışı:

  • Kedidillerini rondodan geçirin.

  • Suyun içine kahve ve şekeri ekleyip karıştırın ve rondodan geçirdiğiniz kedidillerinin üzerine dökün. Labneyi de ekleyip yoğurun. Küçük parçalar halinde alıp yuvarlayıp kakaoya bulayın.

  • Sıra geldi kremayı yapmaya. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin ve ılımaya bırakın.

  • Soğuk kremayı başka bir kapta çırpın. Başka bir kapta da labne, kahve ve pudra şekerini pürüzsüz olana kadar çırpın.

  • Son olarak çırpılmış kremayı ve çikolatayı ekleyip karıştırın.

  • Hazırladığınız tiramisu toplarını bu kremaya batırarak afiyetle yiyebilirsiniz.

