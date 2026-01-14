Yumurta Haşlama Suyuna Bir Adet Kürdan Atarsanız Ne Olur?
Yumurta, mutfaklarımızın vazgeçilmezi. Özellikle de haşlanmış yumurta hem lezzetli hem kolay hem de besleyici bir seçenek. Fakat yumurta haşlanırken çatlaması, tüm keyfinizi kaçırabilir. Yumurtanın çatlamasıyla hem formu bozulur hem de içine fazla su çeken yumurtanın tadı değişecektir.
Neyse ki yumurta haşlarken çatlamasını önlemek için 'kürdan' yöntemi var!
Bakalım kürdan nasıl işe yarıyor?
Yumurta haşlama suyuna bir adet kürdan atmanız yeterli.
Yumurta haşlarken çatlamasını önlemek için yapabileceğiniz başka basit uygulamalar da var!
