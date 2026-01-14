onedio
Yumurta Haşlama Suyuna Bir Adet Kürdan Atarsanız Ne Olur?

Dilara Bağcı Peker
14.01.2026 - 19:58

Yumurta, mutfaklarımızın vazgeçilmezi. Özellikle de haşlanmış yumurta hem lezzetli hem kolay hem de besleyici bir seçenek. Fakat yumurta haşlanırken çatlaması, tüm keyfinizi kaçırabilir. Yumurtanın çatlamasıyla hem formu bozulur hem de içine fazla su çeken yumurtanın tadı değişecektir.

Neyse ki yumurta haşlarken çatlamasını önlemek için 'kürdan' yöntemi var!

Bakalım kürdan nasıl işe yarıyor?

Yumurta haşlama suyuna bir adet kürdan atmanız yeterli.

Yumurta haşlanırken çatlıyorsa bunun birden fazla nedeni olabilir. Buzdolabında duran yumurta, bir anda sıcak suyla karşılaşınca çatlayabilir. Ayrıca kaynayan suyun oluşturduğu basınç da yumurtaları çatlatabilir. İşte bu basıncı önlemenin basit bir yöntemi var: Kürdan!

Kürdan, suyun içindeki fokurdama hareketlerini hafifletir ve suyun içerisinde eşit bir şekilde dağıtır. Kürdanın çevresindeki küçük hava kabarcıkları, yumurta kabuğunu sarsan su akımlarını yumuşatır. Böylece yumurtalar, fazla basınca maruz kalmaz.

Kürdan aynı zamanda birden fazla yumurta pişirirken yumurtaların birbirine çarpıp çatlamasına engel olur.

Yumurta haşlarken çatlamasını önlemek için yapabileceğiniz başka basit uygulamalar da var!

Merak etmeyin, kürdan yöntemi işe yaramadıysa yapabileceğiniz birkaç yöntem daha var:

  • Yumurtaları oda sıcaklığına getirmek

Yumurtayı kaynatmadan önce biraz oda sıcaklığında bekletin. Böylece yumurtalar şoklanmamış olur.

  • Soğuk suyla başlamak

Aynı mantıkla, yumurtayı kaynar suya değil ılık suya koymak da işe yarayacaktır.

  • Tuzlu su kullanmak

Kaynama suyuna eklenen tuz, yumurtanın çatlamasını önler. Yumurta çatlasa bile beyazı tamamen dışarı akmaz.

  • Sirke eklemek

Haşlama suyuna eklenen sirke, yumurtanın beyazını sertleştirir ve çatlamasını önler.

  • Yumurtaları fazla sıkıştırmamak

Birbirine sıkışan yumurtalar haşlama sırasında kolayca çatlayabilir.

