Ne Petek Ne de Elektrikli Isıtıcı! Kuzey Ülkelerinin İlginç Isınma Alışkanlığı

Finlandiya genelinde kış ayları sert geçiyor. Modern yalıtım, merkezi ısıtma ve bölgesel ısı ağları yaygın olsa da haneler enerji tüketimini daha bilinçli yönetmeye çalışıyor. Tam da burada sade görünen mumlar öne çıkıyor. Her mum, yaklaşık 30 ile 80 watt arası ısı yayıyor. Sayı küçük görünse de kapalı alanlarda hissedilir fark yaratıyor.

Beş ya da altı mum, düşük ayarda çalışan elektrikli ısıtıcı gücüne yaklaşıyor. Ama amaç evi tamamen ısıtmak değil. Oturma alanı, masa çevresi ya da çalışma köşesi gibi noktalar hedefleniyor. Alan bazlı yaklaşım sayesinde tüm ev yerine kullanılan bölümler daha sıcak hale geliyor. Termostat ayarı düşük kalırken konfor hissi korunuyor.