Pazarda Satılan Bu Gıdayı Tüketenler Küçük İnsanlar Görüyor!
Bazı şapkalı mantarların yapısında zehirli maddeler vardır ve bu mantarlar da tıpkı diğerleri gibi doğal alanlarda yetişir. Zehirli mantarlar, bazı rahatsızlıklara neden olabilir hatta ölüme bile sebebiyet verebilir.
Çin'in Yunnan eyaletinde pazarlarda satılan bir mantar türü, tüketenlerin küçük insanlar görmelerine neden oluyor!
Halüsinojik bir mantar türü olan Lanmaoa asiatica, cüce figürler görmenize neden oluyor.
Yerel yönetimler, mantar mevsiminde uyarı mesajları yayınlıyor.
