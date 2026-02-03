onedio
Pazarda Satılan Bu Gıdayı Tüketenler Küçük İnsanlar Görüyor!

03.02.2026 - 11:23

Bazı şapkalı mantarların yapısında zehirli maddeler vardır ve bu mantarlar da tıpkı diğerleri gibi doğal alanlarda yetişir. Zehirli mantarlar, bazı rahatsızlıklara neden olabilir hatta ölüme bile sebebiyet verebilir. 

Çin'in Yunnan eyaletinde pazarlarda satılan bir mantar türü, tüketenlerin küçük insanlar görmelerine neden oluyor!

Halüsinojik bir mantar türü olan Lanmaoa asiatica, cüce figürler görmenize neden oluyor.

Çin'in Yunnan eyaletinde yetişen bu mantar, mevsimi olduğu dönemlerde pazarlarda bolca satılıyor. Fakat doğru pişirilmediği zamanlarda, bu mantar türü halüsinayonlara neden olabiliyor. Her yıl yüzlerce kişinin  halüsinayon şikayetiyle hastanelere başvurduğu aktarılıyor. 

Boletaceae familyasına ait bir bolet mantarı olan Lanmaoa asiaticayı doğru şekilde pişirmek gerekiyor. Örneğin bu mantar türüyle birlikte alkol tüketmemek gerekiyor. Çin'de restoranlarda, evlerde tüketilen bu mantar türünün etkisinin araştırılması için mantar örnekleri de tutuluyor.

Yerel yönetimler, mantar mevsiminde uyarı mesajları yayınlıyor.

Yerel yönetimler, mantar mevsimi olan haziran-ağustos aylarında zehirlenmeler konusunda uyarıda bulunmak için kısa mesajlar gönderiyor. Fakat her yıl yüzlerde zehirlenme vakası yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla yerl hastanelerin uzmanları da mantar zehirlenmesine son derece alışkın!

2023 yılında ABD Hazine Bakanı, Pekin'i ziyaret etmiş ve  'düzgün pişirilmediğinde' halüsinojenik etkiler yaratan mantardan tam 4 porsiyon yemişti. Bakan, bu mantarın tadının çok iyi olduğunu söylemişti.

Bu nedenle Çinliler de bu zehirli mantardan bir türlü vazgeçemiyorlar olsa gerek!

