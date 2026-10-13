Bodrum ile Kos Arasında Dev Hortum: Teknedekiler Kameraya Aldı

Bodrum'da sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış sırasında, Bodrum ile İstanköy Adası arasındaki denizde dev bir hortum oluştu. Deniz yüzeyi ile gökyüzü arasında yükselen hortum, bölgedeki vatandaşlar ve teknedekiler arasında paniğe neden oldu.

Hortum, İstanköy ile Bodrum arasında seyreden bir teknedeki kişiler tarafından kameraya alındı.

Karaya Ulaşmadan Gücünü Kaybetti

Kısa süre etkili olan hortum, karaya ulaşmadan gücünü kaybederek dağıldı. Haberde herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi.