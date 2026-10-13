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Bodrum ile Kos Arasında Dev Hortum: Teknedekiler Kameraya Aldı

Bodrum ile Kos Arasında Dev Hortum: Teknedekiler Kameraya Aldı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 10:05
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Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası arasında denizde dev bir hortum oluştu. Deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortum, bölgeden geçen bir teknedekiler tarafından kameraya alındı.

İşte detaylar. 

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İşte O Anlar 👇

Sağanak Sırasında Denizde Oluştu

Sağanak Sırasında Denizde Oluştu

Bodrum'da sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış sırasında, Bodrum ile İstanköy Adası arasındaki denizde dev bir hortum oluştu. Deniz yüzeyi ile gökyüzü arasında yükselen hortum, bölgedeki vatandaşlar ve teknedekiler arasında paniğe neden oldu.

Hortum, İstanköy ile Bodrum arasında seyreden bir teknedeki kişiler tarafından kameraya alındı.

Karaya Ulaşmadan Gücünü Kaybetti

Kısa süre etkili olan hortum, karaya ulaşmadan gücünü kaybederek dağıldı. Haberde herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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