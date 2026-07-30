Sevgili Akrep, bugün ilişkilerinde daha huzurlu ve yumuşak bir hava var. İlişkin varsa, son günlerde aranızda küçük bir gerginlik olduysa bunu tatlıya bağlamak için güzel bir gün. Karşındakiyle aynı tarafta olduğunuzu hatırlamak bile seni rahatlatabilir.

Bekarsan, sakin tavırlı ve ağırbaşlı biri ilgini çekebilir. İlk anda büyük bir elektrik olmasa bile onun yanında rahat hissetmen seni meraklandırabilir. Bu kez biraz yavaş ilerlemek sana daha iyi gelebilir; hemen her şeyi çözmek zorunda değilsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…