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Akrep Burcu right-white
31 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 31 Temmuz Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay karşıt burcun Boğa’ya geçerken iş birlikleri ve birebir görüşmeler önem kazanıyor. İş hayatında birlikte çalıştığın biriyle uzun zamandır anlaşamadığın bir konuyu sonunda tatlıya bağlayabilirsin. Bugün savaşmak yerine orta yolu bulmak çok daha kolay. Her konuda son sözü sen söylemek zorunda değilsin; bazen biraz esnemek işleri hızlandırıyor.

Maddi konularda ortak yürütülen bir iş ya da anlaşmanın şartları netleşebilir. Para konuşurken çekinme ama karşı tarafın teklifini de sonuna kadar dinle. Ufak bir pazarlık ikinizin de memnun kalacağı bir sonuç getirebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranızdaki hava bugün daha sakin. Son günlerde küçük gerginlikler yaşadıysanız bunları geride bırakıp birbirinize dönmek iyi gelebilir.

Bekar bir Akrep burcu isen, sakinliği ve ağırbaşlı tavrıyla dikkatini çeken biri olabilir. İlk anda büyük bir kıvılcım yaşamamak seni yanıltmasın; bazen en güzel yakınlıklar yavaş yavaş kuruluyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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