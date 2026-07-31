Sevgili Akrep, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi aşk, flört ve tutkuyu doğrudan harekete geçiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle romantik bir plan yapmak bağınızı güçlendirebilir ancak üçüncü bir kişinin yarattığı kıskançlık küçük bir gerilime de neden olabilir.

Eğer bekarsan, konser, etkinlik, hobi veya eğlenceli bir ortamda seni ilk anda etkileyen biriyle karşılaşabilirsin. Aranızdaki elektrik gizlenemeyecek kadar güçlü olabilir ve kısa bir bakışma bile nabzını hızlandırabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…