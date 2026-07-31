Sevgili Akrep, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki seyri yaratıcılığını ve kendini göstermek istediğin alanları destekliyor. Üzerinde çalıştığın bir fikir, proje ya da kişisel girişim bugün beklediğinden daha fazla ilgi görebilir. Plüton’un retro hareketi ev ve iş hayatın arasındaki dengeyi yeniden kurmanı isterken, kariyerinde daha özgün bir yol seçme isteğin artabilir. Bugün yeteneğini saklamak yerine ortaya koyman sana yeni bir kapı açabilir.

Maddi açıdan yaratıcı işler, bireysel projeler ya da ek gelir sağlayabileceğin bir uğraş dikkatini çekebilir. Başlangıçta küçük görünen bir fırsat ilerleyen günlerde büyüyebilir. Yine de ilk anda büyük harcamaya yönelmemelisin.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle daha eğlenceli ve romantik vakit geçirmek ilişkinize iyi gelebilir. Ancak kıskançlık yaratacak küçük bir konu da gündeme gelebilir. Ama eğer bekarsan, eğlenceli bir etkinlikte veya hobinle ilgili bir ortamda seni oldukça hızlı etkileyen biriyle tanışabilirsin. Aranızdaki elektrik ilk andan itibaren hissedilebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…