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Akrep Burcu right-white
1 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 1 Ağustos Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki seyri yaratıcılığını ve kendini göstermek istediğin alanları destekliyor. Üzerinde çalıştığın bir fikir, proje ya da kişisel girişim bugün beklediğinden daha fazla ilgi görebilir. Plüton’un retro hareketi ev ve iş hayatın arasındaki dengeyi yeniden kurmanı isterken, kariyerinde daha özgün bir yol seçme isteğin artabilir. Bugün yeteneğini saklamak yerine ortaya koyman sana yeni bir kapı açabilir.

Maddi açıdan yaratıcı işler, bireysel projeler ya da ek gelir sağlayabileceğin bir uğraş dikkatini çekebilir. Başlangıçta küçük görünen bir fırsat ilerleyen günlerde büyüyebilir. Yine de ilk anda büyük harcamaya yönelmemelisin.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle daha eğlenceli ve romantik vakit geçirmek ilişkinize iyi gelebilir. Ancak kıskançlık yaratacak küçük bir konu da gündeme gelebilir. Ama eğer bekarsan, eğlenceli bir etkinlikte veya hobinle ilgili bir ortamda seni oldukça hızlı etkileyen biriyle tanışabilirsin. Aranızdaki elektrik ilk andan itibaren hissedilebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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