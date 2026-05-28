Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Satürn karesi aidiyet ve huzur duygusunu her şeyin önüne geçiriyor. Partnerinle evinizin en rahat köşesinde birbirinize sarılarak dış dünyadan tamamen izole olacaksınız. Güvenli duvarlarınızın arasında baş başa geçirdiğiniz sessiz saatler sevginizi muazzam bir noktaya taşıyacaktır. Huzur bağınızı kuvvetlendiriyor.

Bekarsan da macera arayan insanları reddedip sadece yuva kurmaya hevesli, şefkatli karakterlere şans vereceksin. Sana güvenli bir omuz sunan ve aile kavramına derinden değer veren birisiyle tanışmak kalbinde yepyeni bir umut yeşertecektir. Doğru ve dürüst niyetlerle gelen bir insan ruhunu iyileştirerek sana gerçek mutluluğu getiriyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...