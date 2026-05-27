Sevgili Akrep, bugün seni zehirleyen tüm toksik iletişimleri kesip attığın bir gün olacak. İlişkin varsa, sürekli tartışma yaratan bir döngüyü kesin ve net bir dille bitirerek sınırlarını muhafaza edeceksin. Saygının olmadığı yerde durmayı reddederek kendi iç huzurunu koruma altına alacaksın. Yani, ayrılık fikri gündeme gelebilir.

Bekarsan, sana sadece yalan söyleyen veya ciddiyetsiz davranan flörtleri hayatından tamamen temizleyip kaliteli bir yalnızlığı seçeceksin. Öz değerinin farkına varmak seni yanlış insanlara enerji harcamaktan kurtaracaktır. Güçlü duruşun ileride çok daha doğru insanları hayatına çekecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...