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Çileklerin Üzerine Labirent Gibi Bir Örtü Serdiler: Verim 3,5 Kattan Fazla Arttı

Çileklerin Üzerine Labirent Gibi Bir Örtü Serdiler: Verim 3,5 Kattan Fazla Arttı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 13:17
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ABD'deki North Carolina State Üniversitesi araştırmacıları, çilek bitkilerinin üzerine serilen özel bir kumaş örtünün verimi 3,56 katına kadar artırdığını bildirdi. Böceklerin geçmekte zorlandığı labirent benzeri yapıdaki örtü, güneş ışığının, yağmurun ve havanın geçmesine izin veriyor.

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Kaynak: 1, 2

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Plant Armor adlı örtü, böceklerin geçişini gözenek boyutuyla değil, labirent benzeri üç boyutlu yapısıyla zorlaştırıyor.

Plant Armor adlı örtü, böceklerin geçişini gözenek boyutuyla değil, labirent benzeri üç boyutlu yapısıyla zorlaştırıyor.

North Carolina State Üniversitesi'nde geliştirilen Plant Armor Generation 2, iki dış polyester katman ile bunları birbirine bağlayan ince polyester iplik tabakasından oluşan üç katmanlı bir örülü kumaş. Bu yapı böceklerin geçmek zorunda olduğu dolambaçlı bir yol oluşturuyor.

Teknolojinin kökeni üniversitenin tekstil mühendisliği programına uzanıyor. Başlangıçta askeri amaçlı sivrisinek geçirmez kıyafetler için geliştirilen yapının ilk bitki örtüsü sürümleri 2022'de tanıtıldı. Kumaş 2023'te patent aldı.

Üç büyüme sezonunu kapsayan tünel denemelerinde örtü altındaki çilekler, açıkta bırakılanlara göre 3,56 katına kadar daha fazla meyve verdi.

Üç büyüme sezonunu kapsayan tünel denemelerinde örtü altındaki çilekler, açıkta bırakılanlara göre 3,56 katına kadar daha fazla meyve verdi.

Araştırma, Gabriel Olawuyi ve R. Michael Roe'nun yanı sıra yedi üniversite araştırmacısının katılımıyla yürütüldü. Sonbahardan ilkbahara uzanan üç büyüme sezonunda örtüyle kapatılan bitkiler, açıkta bırakılan bitkilere göre 3,56 katına kadar daha fazla meyve üretti. Meyvelerin sayısı ve ağırlığı da daha yüksekti.

Laboratuvar testlerinde yaprak bitleri kumaştan geçemedi. Örtü, sıcaklığı sürekli artırdı ve çilekler meyve dönemine daha erken ulaştı. Nem oranı ise etkilenmedi.

Kumaş ticari geliştirme için lisanslandı; kimyasal ilaç kullanmadan böceklerden korunma imkânı sunması bekleniyor.

Kumaş ticari geliştirme için lisanslandı; kimyasal ilaç kullanmadan böceklerden korunma imkânı sunması bekleniyor.

Çalışma, Eylül 2026'da açık erişimli Agriculture dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, görünüşte opak olan kumaşın güneş ışığını azaltarak bitkinin meyve yerine yaprak büyümesine yöneleceğini beklediğini, ancak sonucun bunun tersi olduğunu belirtiyor. Kumaş, bitki sağlığını, nem düzeyini veya ışık geçirgenliğini olumsuz etkilemedi.

Kumaş, North Carolina State Üniversitesi tarafından ticari geliştirme için lisanslandı. Ticari bir ortak ya da piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Böceklere karşı fiziksel bariyer sağlayan yapının, kimyasal pestisit ihtiyacını azaltma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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