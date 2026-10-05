Çileklerin Üzerine Labirent Gibi Bir Örtü Serdiler: Verim 3,5 Kattan Fazla Arttı
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ABD'deki North Carolina State Üniversitesi araştırmacıları, çilek bitkilerinin üzerine serilen özel bir kumaş örtünün verimi 3,56 katına kadar artırdığını bildirdi. Böceklerin geçmekte zorlandığı labirent benzeri yapıdaki örtü, güneş ışığının, yağmurun ve havanın geçmesine izin veriyor.
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Plant Armor adlı örtü, böceklerin geçişini gözenek boyutuyla değil, labirent benzeri üç boyutlu yapısıyla zorlaştırıyor.
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Üç büyüme sezonunu kapsayan tünel denemelerinde örtü altındaki çilekler, açıkta bırakılanlara göre 3,56 katına kadar daha fazla meyve verdi.
Kumaş ticari geliştirme için lisanslandı; kimyasal ilaç kullanmadan böceklerden korunma imkânı sunması bekleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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