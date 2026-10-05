Çileklerin Üzerine Labirent Gibi Bir Örtü Serdiler: Verim 3,5 Kattan Fazla Arttı

Araştırma, Gabriel Olawuyi ve R. Michael Roe'nun yanı sıra yedi üniversite araştırmacısının katılımıyla yürütüldü. Sonbahardan ilkbahara uzanan üç büyüme sezonunda örtüyle kapatılan bitkiler, açıkta bırakılan bitkilere göre 3,56 katına kadar daha fazla meyve üretti. Meyvelerin sayısı ve ağırlığı da daha yüksekti.

Laboratuvar testlerinde yaprak bitleri kumaştan geçemedi. Örtü, sıcaklığı sürekli artırdı ve çilekler meyve dönemine daha erken ulaştı. Nem oranı ise etkilenmedi.