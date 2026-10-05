Bira Devi Kolaya El Attı: Ünlü Kola Markasının Tesisi İçin El Sıkıştı!

Şirketin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Carlsberg, Gürcistan'da faaliyet gösteren Iberia Refreshments ile Ermenistan'daki JI Pepsi Cola Bottler Armenia'yı yatırım şirketi Revery'den satın alacak. Böylece PepsiCo'nun alkolsüz içeceklerinin iki ülkedeki üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen Carlsberg'in kontrolüne girecek.

Iberia Refreshments, 2004'ten bu yana Gürcistan'ın gazlı içecek üretiminde öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. Satıcı taraftaki Revery ise 2015'te kurulan, gıda ve içeceğin yanı sıra girişim sermayesi ve halka açık piyasalarda yatırım yapan bir grup. Grup, bugüne kadar Ermenistan, Gürcistan ve Özbekistan'da Pepsi'nin resmi şişeleyicisi olarak çalışıyordu.

Gürcistan tarafındaki satın almanın önünde bir engel görünmezken Ermenistan ayağı, ülke hükümetinin onayına bağlı. Onayın ne zaman çıkacağına dair bir takvim henüz paylaşılmadı.