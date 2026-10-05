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Bira Devi Kolaya El Attı: Ünlü Kola Markasının Tesisi İçin El Sıkıştı!

Bira Devi Kolaya El Attı: Ünlü Kola Markasının Tesisi İçin El Sıkıştı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 13:15
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Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg, alkolsüz içecek pazarındaki ağırlığını artıracak yeni bir satın almaya imza attı. Şirket, PepsiCo ürünlerini Gürcistan ve Ermenistan'da şişeleyen iki firmayı bünyesine katmak için anlaşmaya vardı. Anlaşmanın bedeli ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

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Gürcistan'daki Iberia Refreshments ve Ermenistan'daki JI Pepsi Cola Bottler Armenia, Carlsberg'e geçiyor.

Gürcistan'daki Iberia Refreshments ve Ermenistan'daki JI Pepsi Cola Bottler Armenia, Carlsberg'e geçiyor.

Şirketin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Carlsberg, Gürcistan'da faaliyet gösteren Iberia Refreshments ile Ermenistan'daki JI Pepsi Cola Bottler Armenia'yı yatırım şirketi Revery'den satın alacak. Böylece PepsiCo'nun alkolsüz içeceklerinin iki ülkedeki üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen Carlsberg'in kontrolüne girecek.

Iberia Refreshments, 2004'ten bu yana Gürcistan'ın gazlı içecek üretiminde öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. Satıcı taraftaki Revery ise 2015'te kurulan, gıda ve içeceğin yanı sıra girişim sermayesi ve halka açık piyasalarda yatırım yapan bir grup. Grup, bugüne kadar Ermenistan, Gürcistan ve Özbekistan'da Pepsi'nin resmi şişeleyicisi olarak çalışıyordu.

Gürcistan tarafındaki satın almanın önünde bir engel görünmezken Ermenistan ayağı, ülke hükümetinin onayına bağlı. Onayın ne zaman çıkacağına dair bir takvim henüz paylaşılmadı.

Azerbaycan'la birlikte Güney Kafkasya'da yeni bir içecek üssü kuruluyor, ortaklık 17 pazara ulaşıyor.

Azerbaycan'la birlikte Güney Kafkasya'da yeni bir içecek üssü kuruluyor, ortaklık 17 pazara ulaşıyor.

Yeni anlaşmalar, Carlsberg'in PepsiCo ile yürüttüğü şişeleme ortaklığının kapsadığı pazar sayısını 17'ye çıkaracak. Şirket, Gürcistan ve Ermenistan'daki operasyonların Azerbaycan ile birlikte bir 'Güney Kafkasya kümesi' oluşturacağını ve bölgede daha geniş bir içecek portföyü için zemin hazırlayacağını belirtti.

Azerbaycan hamlesi de oldukça yeni. Carlsberg, temmuz sonunda PepsiCo ortaklığını Azerbaycan'a taşıdığını duyurmuş, 1 Ocak 2027'den itibaren ülkede PepsiCo içeceklerinin üretim, satış ve dağıtımını üstleneceğini açıklamıştı. Şirket bu adım için Xırdalan'daki bira fabrikasını genişletme kararı almıştı.

Danimarkalı grup, son yıllarda yalnızca bira üreticisi kimliğiyle değil, alkolsüz içecek oyuncusu olarak da büyümeye odaklanıyor. İskandinav ve Baltık ülkelerinden İngiltere'ye, Orta Asya'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada PepsiCo markalarını şişeliyor.

Jyske Bank analisti Haider Anjum'a göre işin asıl önemli kısmı iki ülkenin pazar büyüklüğü değil. Anjum, 'Yatırımcılar için asıl mesele bu iki pazarın kendisi değil, Carlsberg ile PepsiCo arasında giderek yakınlaşan ilişkinin verdiği sinyal' değerlendirmesinde bulundu. Analiste göre anlaşmaların kısa vadede şirketin gelir ya da kârında belirgin bir değişiklik yaratması beklenmiyor; ancak iki dev arasındaki yakınlaşma ileride daha geniş bir iş birliğinin ve yeni pazarlara erişimin kapısını aralayabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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