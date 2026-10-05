Bira Devi Kolaya El Attı: Ünlü Kola Markasının Tesisi İçin El Sıkıştı!
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Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg, alkolsüz içecek pazarındaki ağırlığını artıracak yeni bir satın almaya imza attı. Şirket, PepsiCo ürünlerini Gürcistan ve Ermenistan'da şişeleyen iki firmayı bünyesine katmak için anlaşmaya vardı. Anlaşmanın bedeli ise kamuoyuyla paylaşılmadı.
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Gürcistan'daki Iberia Refreshments ve Ermenistan'daki JI Pepsi Cola Bottler Armenia, Carlsberg'e geçiyor.
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Azerbaycan'la birlikte Güney Kafkasya'da yeni bir içecek üssü kuruluyor, ortaklık 17 pazara ulaşıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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